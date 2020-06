Mann zeigt Führerschein seines Bruders bei Kontrolle vor

Der Grund hierfür war nach genauer Überprüfung schnell gefunden, dem 29-Jährigen wurde vor mehreren Monaten die Fahrerlaubnis rechtskräftig entzogen. Die Weiterfahrt des Mannes wurde daraufhin unterbunden, gegen ihn ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und falscher Namensangabe eingeleitet. Zudem wird nun gegen den Halter des Opels wegen Ermächtigung zum Fahren ohne Fahrerlaubnis und gegen den Eigentümer des vorgezeigten Führerscheins wegen Überlassens des Dokuments zur Benutzung ermittelt.

Auto ohne Versicherung

Marktheidenfeld. Bei der Kontrolle eines Fiat 500 wurde am Montag auf der A3 bei Marktheidenfeld festgestellt, dass die am Fahrzeug angebrachten italienischen Kennzeichen nicht für diesen Pkw ausgegeben waren. Der 23-Jährige Fahrer gab daraufhin an, das Auto in Deutschland erworben zu haben und ihn anschließend mit den italienischen Kennzeichen nach Italien überführen zu wollen. Da das Auto somit keine amtliche Zulassung besaß, wurde die Weiterfahrt des Mannes daraufhin unterbunden. Gegen ihn wurde ein Verfahren unter anderem wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet, da für das Auto zudem keinerlei Versicherung bestand. Der Mann musste eine Sicherheit für die zu erwartende Strafe bei der Polizei hinterlegen.

xere/Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach