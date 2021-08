Mann zeigt bei Verkehrskontrolle in Elsenfeld gefälschte Fahrerlaubnis vor

Durch umfangreiche Ermittlungen konnte die Fälschung erkannt und der Führerschein im Anschluss sichergestellt werden. Da die Fahrerlaubnis somit keine Gültigkeit besaß führteder Mann ein Kraftfahrzeug ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu besitzen. Zusätzlich erwartenden 31-jährigen weitere Strafanzeigen u.a. wegen Urkundenfälschung.

Diebstahl eines Kleinkraftrades

Sulzbach-Dornau. Im Verlauf des Freitags wurde durch einen bislang unbekannten Täter im Ortsbereich Dornau ein Kleinkraftradder Marke Explorer in der Farbe Weiß gestohlen.

Betäubungsmittelverstöße

Obernburg/Klingenberg. Bei Personenkontrollen in der Nacht von Freitag auf Samstag konnten bei einem Jugendlichen und bei einem Heranwachsenden jeweils eine geringe Menge Marihuana sichergestellt werden. Beide erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Betrunkener Radfahrer biegt falsch auf Bundesstraße ab

Obernburg. Gegen 2:30 Uhr, konnte eine Streife der PI Obernburg a.Main beobachten, wie ein offensichtlich betrunkener Fahrradfahrer an der Anschlussstelle Obernburg Mitte auf die B469 in Richtung Miltenberg abbog. Ohne Gefährdung für sich oder andere Verkehrsteilnehmer konnte der 16-jährige Jugendliche von der Bundestraße gebracht werden. Ein Atemalkoholtest vor Ort bestätigte den Verdacht des Alkoholgenusses. Aufgrund dessen wurde im Nachgang eine Blutentnahme durchgeführt. Im Anschluss wurde der Jugendliche in die Obhut seines Vaters gegeben.

Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Niedernberg. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Freitag,gegen21:50 Uhr, konnte bei einem 56-jährigen Verkehrsteilnehmer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte diesen Verdacht. Nachdem auch ein gerichtsverwertbarer Test bei der Polizei Obernburg einen Wert, oberhalb des Grenzwertes, ergab muss sich der Mann auf ein Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot einstellen.Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 –0.

mci / Quelle: Polizei Obernburg