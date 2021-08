Mann wird von aggressiver Gruppe am Aschaffenburger Volksfest verletzt und bestohlen

Ein 21-jähriger Mann war am Samstagabend gegen 22.45 Uhr gemeinsam mit seinem Begleiter am Volksfest in Aschaffenburg. Im Bereich der Unterführung zum Volksfestplatz wurden sie von zwei Männern angesprochen, die sie um Wechselgeld baten.

Die unbekannten Täter gingen mit den beiden Geschädigten zu einer Gruppe bestehend aus zwei weiteren Männern und einer Frau, um ihnen das mutmaßliche Wechselgeld zu geben.



Hier schlugen und traten jedoch mehrere der Männer auf die beiden Geschädigten ein und nahmen den Geldbeutel, einen weißen Turnbeutel sowie das Smartphone des 21-jährigen an sich.



Die beiden Geschädigten konnten drei der fünf Täter wie folgt beschreiben:

Täter 1: männlich; ca. 20 Jahre alt; 170 cm groß; dunkle, kurze Haare; mit grauer Strickjacke bekleidet

Täter 2: männlich; ca. 20 Jahre alt; 170 cm groß; dunkle, kurze Haare; mit dunkler Adidas-Jacke bekleidet

Täterin 3: weiblich; ca. 165cm groß, schulterlanges Haar



Im Rahmen der Fahndung fanden Beamte diverse erbeutete Dokumente und Gegenstände.

Die beiden Geschädigten wurden bei dem Angriff leicht verletzt und noch vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt, wobei einer der beiden im Anschluss ins Klinikum Aschaffenburg kam.



Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachtet haben oder denen eine solche Personengruppe aufgefallen ist, werden gebeten sich unter 06021/857-1732 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.