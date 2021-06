Mann wird aus JVA Aschaffenburg entlassen und am selben Tag wieder verhaftet

Am Morgen wurde er aus der JVA Aschaffenburg entlassen und musste am Abend gegen 22.50 Uhr aufgrund starker Alkoholisierung in Gewahrsam genommen werden. Beim Verbringen in die Haftzelle schlug er einen Polizeibeamten, wobei dieser unverletzt blieb. Zudem sprach er gegenüber den Beamten Bedrohungen und Beleidigungen aus. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme bei dem stark alkoholisierten Mann durchgeführt und er wird dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Geparktes Auto in Schweinheim angefahren

In der Nacht von Montag auf Dienstag war im Erbsenrainweg ein schwarzer BMW am Fahrbahnrand geparkt. Bei Rückkehr zum Fahrzeug musste der Halter Kratzer an der Frontstoßstange sowie dem Abblendlicht feststellen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu diesem Verkehrsunfall machen können, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Tel. 06021/857-2200 zu melden.

Am Floßhafen ohne Genehmigung Graffiti gesprüht

Einem Irrtum saßen zwei Männer im Alter von 25 Jahren auf, als sie ohne die erforderliche Genehmigung der Stadt Aschaffenburg am Floßhafen ein Graffiti angebracht haben. Die beiden wurden am Dienstagabend gegen 21.55 Uhr an einem Brückenpfeiler der Adenauerbrücke von einer Polizeistreife beim Sprühen festgestellt. Da bei der Stadt Aschaffenburg hierfür keine Einzelgenehmigung beantragt wurde und somit folglich nicht vorgewiesen werden konnte, erwartet die beiden Männer nun eine Strafanzeige.

Glastüre in der Goldbacher Straße beschädigt - Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Samstag bis Montagabend wurde an einem Anwesen in der Goldbacher Straße eine Fensterscheibe sowie eine Glastüre an einem Ladengeschäft beschädigt. Hinweise auf versuchten Einbruch liegen keine vor, jedoch werden Zeugen gebeten, die sachdienliche Hinweise tätigen können, sich unter der Tel: 06021/857-2200 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Betrunkener Lasterfahrer verursacht hohen Flurschaden

Einen immensen Flurschaden verursachte ein Lasterfahrer mit seinem Sattelzug am Dienstagabend in der Nilkheimer Schippnerstraße. Gegen 19.40 Uhr kam ein 40-jähriger Sattelzugfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte hierbei mit dem Führerhaus eine Baumkrone, zwei große Steine und entwurzelte auf der Fahrt durch den Grünstreifen einen Baum und kam schlussendlich in einem Zaun zum Stehen. Bei der Kollision riss der Tank des Fahrzeugs auf und es lief Diesel ins Erdreich. Vor Ort mussten sich Feuerwehr, Tiefbauamt und das Umweltamt der Stadt Aschaffenburg sich um das Abbinden und Beseitigen der Unfallschäden kümmert. Bei der Verkehrsunfallaufnahme war der Grund des Fahrfehlers schnell gefunden: Der Lasterfahrer war erheblich alkoholisiert, weshalb eine Blutentnahme folgte und ihm der Führerschein direkt sichergestellt wurde. Der Sattelzug wurde abgeschleppt. Der Sachschaden am Laster wird mit ca. 20 000 Euro veranschlagt, die Beseitigung der Schäden schätzt das Tiefbauamt auf ca. 50 000 Euro.

Nach Streit unter Autofahrern Waffe gezeigt: Großostheim

Am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr wurde der Polizeiinspektion Aschaffenburg mitgeteilt, dass ein aggressiver Autofahrer eine Schusswaffe am Fahrzeugfenster gezeigt habe. Bei der Überprüfung des 23-jährigen Fahrers bestätigte sich dieser Sachverhalt. Der Fahrer geriet offensichtlich mit einem anderen Verkehrsteilnehmer in Streit und wollte mit dem Zeigen der Waffe nach eigenen Angaben seine Macht demonstrieren. Es handelte sich hierbei um eine Schreckschusspistole, die ihm vor Ort samt dem vorliegenden Waffenschein sichergestellt wurde.





