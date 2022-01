Mann will Unfallflucht anzeigen und kassiert am Ende selbst eine Anzeige 

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wies er sich mit einem seit mehreren Jahren abgelaufenen Personalausweis aus, den er zudem vor vier Jahren als gestohlen gemeldet hatte. Zudem wurde festgestellt, dass der Mann auch noch zwei Führerscheine mitführte – den älteren hatte er ebenfalls vor vier Jahren als gestohlen gemeldet. Die Dokumente wurden sichergestellt und den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Personalausweisgesetz – da die Wiederauffindung gestohlen gemeldeter Ausweise zwingend zu melden ist.

Pkw auf die Seite gekippt

Mömbris-Schimborn. Am Freitag gegen 11.59 Uhr wurde der Polizei ein Unfall mit einem umgekippten Pkw mitgeteilt. Beim Eintreffen am Heidberg in Schimborn konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass eine 85-Jährige beim Einparken auf ihrem Privatgrundstück Gas- und Bremspedal verwechselt hatte. In der Folge war ihr VW Polo gegen eine Mauer gefahren und anschließend auf die Fahrerseite gekippt. Bei dem Unfall erlitt die Fahrzeugführerin leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt.

Aufgrund von Unterzuckerung gestürzt

Alzenau. Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Fahrradfahrer ereignete sich am Freitag gegen 12.10 Uhr auf dem Radweg neben der Staatsstraße 2805 in Alzenau. Ein 49-jähriger Radfahrer war aufgrund von Unterzuckerung mit seinem Fahrrad gestürzt. Da er keinen Helm trug, zog er sich beim Sturz eine Kopfplatzwunde zu und kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Kahl. Am Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr stoppte eine Streife einen 14-Jährigen in der Bahnhofstraße in Kahl, da er auf dem Gehweg mit einem E-Scooter unterwegs war, der zudem über kein Versicherungskennzeichen verfügte. Den Schüler erwartet jetzt ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, da E-Scooter für die Nutzung im Straßenverkehr zwingend über eine Haftpflichtversicherung verfügen müssen.

Polizei Alzenau/mm