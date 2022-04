Mann will Einhandmesser ins Amtsgericht Gemünden mitnehmen

Daraufhin wurde eine Polizeistreife hinzugerufen. Die Beamten stellten das Einhandmesser sicher. Gegen den 59-jährigen wird nun wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz ermittelt.

Gartenabfälle verbrannt

Rieneck. Ein 30-jähriger verbrannte am Dienstag um 16.30 Uhr in seinem Gartengrundstück in Rieneck Gartenabfälle. Nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz ist dies nicht zulässig und es wird nun wegen einer Ordnungswidrigkeit gegen den 30-jährigen ermittelt.

Trunkenheit im Verkehr

Gemünden. Ein 51-jähriger Mann aus Gemünden fuhr am Dienstag um 21.20 Uhr mit seinem Pkw auf dem Radweg am Main und wollte zur Keßlerstraße fahren. In einer starken Kurve fuhr er in einen tiefen Graben und blieb dort an einem Wasserdurchlass hängen. Eine Polizeistreife kam hinzu, als der 51-jährige versuchte, mit Hilfe eines weiteren Fahrzeuges seinen Pkw aus dem Graben zu ziehen, was aber nicht gelang. Bei dem 51-jährigen Mann wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher dann 2 Promille ergab. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des 51-jährigen sichergestellt.

Am Wasserdurchlass ist kein Schaden entstanden, ob am Pkw ein Schaden entstanden ist, ist noch nicht bekannt.

