Mann wift sich auf Motorhauben von Autos in Würzburg

Am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr rannte ein Mann in der Schweinfurter Straße zwischen fahrenden Autos umher, warf sich auf deren Motorhaube und beschädigte diese. An mehreren Fahrzeugen entstand Sachschaden. Als die Polizei eintraf war der Mann kaum zu beruhigen, so dass er mittels körperlicher Gewalt fixiert werden musste. Erst durch Hinzuziehung eines Notarztes konnte der Mann beruhigt werden. Er wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Neben einer Anzeige wegen Sachbeschädigung erwarten ihn noch Anzeigen wegen Tätlichen Angriff gegen Polizeibeamte und Beleidigung. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro. Durch den Einsatz wurden keine Personen verletzt.

Trampoline in Zellerau beschädigt

WÜRZBURG/ZELLERAU. In der Nacht vom 03.06.21 auf den 04.06.21 beschädigte ein bisher unbekannter Täter die Trampoline eines Gastronomiebetriebs in der Burkarderstraße. Der Schaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Autoscheibe eingeschlagen und geflüchtet

WÜRZBURG/LINDLEINSMÜHLE. Am 04.06.21, gegen 18.20 Uhr, wurde durch Zeugen eine männliche Person beobachtet, wie diese mit dem Lenker seines Fahrrads eine Pkw-Scheibe beschädigte. Im Anschluss setzte sich der Täter auf sein Rad und versuchte damit wegzufahren. Er konnte aber von einer Zeugin daran gehindert werden. Durch die eintreffende Polizeistreife wurde der Mann zur Dienststelle verbracht und eine Blutentnahme durchgeführt, da er deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Wie später festgestellt wurde, schädigte der Mann insgesamt drei Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Mann onanierte in Tiefgarage

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am 04.06.21, gegen 17:45 Uhr, befand sich eine junge Geschädigte auf einer Toilette in einer Tiefgarage in der Marktgarage. Als sie diese verlassen wollte, stand plötzlich eine männliche Person mit heruntergelassener Hose vor ihr und manipulierte an seinem Glied. Die Frau konnte die Örtlichkeit verlassen und informierte die Polizei. Eine Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Er wird durch die Zeugin wie folgt beschrieben: männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, gebräunte Haut, kurze, dunkelbraune Haare, rotes Shirt.

Lebensmittel gestohlen - Filialleiter attackiert

WÜRZBURG/HEUCHELHOF. Ein 55-jähriger Mann wurde am 04.06.21 in einem Einkaufsladen am Heuchelhof dabei beobachtet, wie er mehrere Artikel einsteckte und ohne diese zu Bezahlen das Geschäft verließ. Als er vom Marktleiter darauf angesprochen wurde, versuchte er diesen zu Beißen. Hierdurch gelang es ihn zu flüchten. Er konnte kurz danach unweit der Örtlichkeit durch eine Polizeistreife aufgefunden und festgenommen werden. Nach erfolgter Sachbearbeitung wurde er in Freiheit entlassen. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls. Verletzt wurde niemand.

Diebstahl aus Baustelle

WÜRZBURG/INNENSTADT. Unbekannte entwendeten Baustoffe aus einer Baustelle am Paradeplatz. Im Zeitraum vom 02.06.21 bis 04.06.21 schafften der oder die Täter u.a. mehrere hundert Kilogramm Kupferkabel weg, ohne dabei bemerkt worden zu sein. Bisher gibt es keinerlei Hinweise auf die Täter. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sucht Zeugen, denen sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen möglich sind. Diese werden gebeten, sich unter der Tel. 0931/457-2230 mit der Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Fahrschulauto verursacht Unfall

WÜRZBURG/SANDERAU. Äußerst unglücklich verlief die erste Fahrstunde einer Fahrschülerin, da sie am 04.04.21, gegen 13:45 Uhr, in der Weingartenstraße einen Unfall verursachte. Beim Einfahren in den Fließverkehr übersah sie ein anderes Fahrzeug und es kam zur Kollision. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 15000 Euro. Die Fahrstunde war dann erstmal beendet, beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand.

Ohne Führerschein unterwegs

WÜRZBURG/ZELLERAU. Am 05.06.21, gegen 0:10 Uhr, wurde in der Saalgasse ein Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde durch die Beamten festgestellt, dass der 18-jährige Fahrzeugführer keine erforderliche Fahrerlaubnis besitzt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Fahrer erwartet eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Alkoholisiert mit dem Fahrrad gefahren

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am 05.06.21 um 03.40 Uhr wurde in der Münzstraße ein 23-jähriger Radfahrer aufgrund seiner sehr auffälligen Fahrweise einer Kontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Da ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert ergab, der deutlich über dem Grenzwert von 1,6 Promille für Radfahrer lag, wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Es erwartet den Fahrer ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

