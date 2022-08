Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich kurz vor 18 Uhr Folgendes: Ein 41-Jähriger geriet im Eingangsbereich des Cafés mit einem 20 bis 30 Jahre alten Mann in Streit. Infolgedessen schlug der etwa 1,80 Meter große und athletisch gebaute Unbekannte unvermittelt auf den 41-Jährigen ein. Der Geschädigte kam mit Verdacht auf Nasenbein- sowie Kieferbruch in eine Klinik. Der Täter, der einen Dreitagebart hatte und mit einer kurzen Hose sowie einem grauen T-Shirt bekleidet war, entfernte sich mit seinem Begleiter, der in etwa gleich alt und groß ist sowie kurze dunkle Haare hatte. Die Ermittlungen zu beiden Personen dauern an.

Wer sah die Unfallflucht auf dem Parkplatz am Kinzigbogen?

Hanau. Nach einer Unfallflucht in der Zeit zwischen Freitag und Samstag auf dem Parkplatz eines Baumarktes am Kinzigbogen sucht die Polizei noch Zeugen. Zwischen 20.30 und 7 Uhr fuhr ein Unbekannter gegen den Unterstand für Einkaufswagen auf dem Parkplatzgelände. Ein Sockel der Überdachung wurde dabei teilweise aus dem Boden gerissen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um ein blaues Auto handeln.

Hinweise nimmt die Polizei in Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0 entgegen.

Verdacht auf illegales Autorennen: Ermittlungen gegen zwei Beteiligte

Hanau-Bruchköbel. Sie sollen sich ein illegales Autorennen geliefert und dabei waghalsige Fahrmanöver unternommen haben: Wegen Verdachts einer Straftat nach § 315d Strafgesetzbuch ("verbotenes Kraftfahrzeugrennen") hat die Polizei Ermittlungen gegen zwei 20 und 33 Jahre alte Männer eingeleitet. Beide waren einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiautobahnstation Langenselbold am frühen Sonntagmorgen auf der Landesstraße 3195 zwischen Bruchköbel und Mittelbuchen aufgefallen. Kurz nach 2 Uhr hatten beide Fahrer ihre Karossen vor den Augen der Beamten zwischen beiden Ortschaften sehr stark beschleunigt. Wenige Meter nach dem Kreisverkehr an der Bundesstraße 45 soll der 33-Jährige mit seinem VW Touran den 20-Jährigen in einer unübersichtlichen langgezogenen Linkskurve trotz Überholverbots und durchgezogener Linie überholt haben. In einem Tempo-70-Abschnitt, so die Beobachtungen der Streife, sollen beide Fahrer mit etwa 150 Stundenkilometern gefahren sein. Der 20-Jährige, der mit einem PS-starken Mercedes E500 unterwegs war, soll dem 33-Jährigen dabei sehr dicht bis auf wenige Meter aufgefahren sein. Wohl aufgrund des stationären Blitzers am Ortseingang von Mittelbuchen bremsten beide Männer dann so stark ab, dass es beinahe zu einem Zusammenstoß zwischen beiden Wagen kam. Kurz darauf stoppte die Streife die beiden - mit der Folge, dass die Männer bis auf Weiteres ihre Führerscheine abgeben mussten. Die Ermittlungen dauern an.