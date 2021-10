Mann verursacht mit 2, 34 Promille Unfall in Sulzbach

Ein Mann war hier, aus Richtung Obernau kommend, mit seinem Seat Leon auf der Bahnhofstraße gefahren und wollte in die Einfahrt des Nettomarktes einbiegen. Hierzu hatte er sich, alkoholbedingt, bereits ca. 20 Meter vor der Einmündung auf den linken Gehweg „eingeordnet" und war an die Einmündung herangefahren. Als ihm in der Einfahrt ein Opel Corsa „im Weg stand" hielt er zunächst kurz an, fuhr aber dann wieder los und landete mit seinem Seat am rechten vorderen Kotflügel des Opels, dessen Fahrerin in der Parkplatzausfahrt stand und nach links abbiegen wollte.

Die Beamten stellten vor Ort fest, dass Ursache des kuriosen Fahrverhaltens die massive Alkoholisierung des Sulzbachers. Ein Alcotest ergab 2,34 Promille.

Bei dem Opelfahrer wurde eine Blutentnahme angeordnet, an den beteiligten Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 1000 Euro.

Wörth a.Main, Mainstraße. Eine geringe Menge Marihuana haben Beamte der PI Obernburg bei einer Personenkontrolle am 27.10.2021, gegen 21:18 Uhr, sichergestellt. Die Beamten hatten zwei junge Männer im Bereich des Mainufers gesichtet und wollten diese überprüfen. Bei Sichtung der Streife entledigten sich die beiden Wörther eines Joints. Bei ihrer Überprüfung stellten die Beamten bei einem der 22-Jährigen eine geringe Menge Marihuana sicher. Den ertappten Drogenkonsumenten erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

In Ausfahrt geradeaus ins Gelände gefahren-leicht verletzt

Wörth a.Main, B 469. Eine Lützelbacherin ist bei einem Unfall auf der B 469 am Mittwoch Mittag gegen 13.20 Uhr leicht verletzt worden. Die 53-Jährige war zur Unfallzeit auf der B469 in Fahrtrichtung Aschaffenburg unterwegs und wollte an der Ausfahrt Wörth/Seckmauern die B 469 verlassen. Aus ungeklärten Gründen kam die Skodafahrerin in der Ausfahrt nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr hier einen Leitpfosten und driftete über die dortige Grünfläche. Ein Graben stoppte die Fahrt des Skodas. Die Fahrerin des Pkw wurde bei dem Unfall leicht verletzt und von Helfern des BRK ins Erlenbacher Krankenhaus verbracht. Der erheblich beschädigte Skoda wurde von einem Abschleppdient geborgen.

Der angerichtete Sachschaden beträgt ca. 15.000 Euro.

Linienbus nimmt Auto mit

Elsenfeld, Bahnhofstraße. Ca. 10.000 Euro Sachschaden sind bei einem Unfall mit einem Linienbus am Mittwoch früh gegen 07.00 Uhr entstanden. Ein Busfahrer hatte hier seinen Linienbus, von der Marienstraße kommend, Richtung Bahnhof gelenkt. Hier blieb er mit der rechten Front des Linienbusses an einem Pkw hängen, der in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Der Bus verschob den Pkw ca. 15 m nach vorne, bevor er zum Stehen kam. Hierbei entstand an dem geparkten Mercedes Sachschaden im hinteren linken Bereich in Höhe von ca. 8000 Euro, am Bus Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Vom gemeindlichen Bauhof wurden ausgelaufene Betriebsstoffe gebunden und die Fahrbahn gesäubert.