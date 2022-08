Mann verursacht bei Goldbach Unfall, flieht, wird verletzt und stellt sich Polizei

Der Wagen war nach ersten Ermittlungserkenntnissen auf der B26 in Richtung Hösbach unterwegs, als es gegen 2 Uhr an der Kreuzung zur Bahnhofstraße in Goldbach zu dem Verkehrsunfall kam und er mit seinem Auto gegen ein Verkehrsschild prallte. Bei Anblick der eintreffenden Streifenbesatzung kletterte der Fahrer eine Brücke hinunter und rannte an der Aschaff entlang in Richtung Hösbach davon. Nachdem sie den Mann aus den Augen verloren hatten, forderten die Beamten sofort Unterstützung an. Wenig später stellte sich der Tatverdächtige den Einsatzkräften, die an der Fahndung beteiligt waren. Er räumte ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein und unter dem Einfluss von "Speed" stehen würde. Ein Drogenschnelltest erhärtete in der Folge den Verdacht, dass der 34-Jährige zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Amphetamin stand.

Da sich der Beschuldigte auf der Flucht am Fuß verletzt hatte, wurde er zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort musste er auch eine ärztliche Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen den Mann wird nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Straßenverkehrsgefährdung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Das Auto des 34-Jährigen hat nach dem Verkehrsunfall nur noch Schrottwert. Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 20.000 Euro belaufen. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe befand sich auch die Freiwillige Feuerwehr Goldbach vor Ort im Einsatz.

Hochwertige Fahrräder vor Schwimmbädern entwendet - Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Aschaffenburg/Kleinostheim. Gleich zwei Fahrraddiebstähle sind im Laufe des Mittwochs zur Anzeige gebracht worden. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

Der erste Diebsstahl muss sich nach vorliegenden Ermittlungserkenntnissen am Mittwoch im Zeitraum zwischen 15 und 18.30 Uhr ereignet haben. Der Besitzer hatte sein Pedelec am Stadtbad im Stadtteil Leider abgestellt und mit einem Kettenschloss gesichert. Als er zurückkehrte, war das hochwertige Fahrrad samt Schloss spurlos verschwunden. Der Beuteschaden beläuft sich allein in diesem Fall auf rund 5.000 Euro.

Der zweite Diebstahl ereignete sich dem Sachstand nach im Zeitraum zwischen 16 und 18.35 Uhr. Auch in diesem Fall war das Fahrrad an einem Schwimmbad abgestellt und mit einem Schloss gesichert, diesmal jedoch vor dem Vitamar in Kleinostheim. Es handelt sich um ein schwarzes Herrenmountainbike des Herstellers "Specialized", Typ "Stumpjumper Alloy", im Wert von über 2.500 Euro.

Wer im Laufe des Mittwochs am Stadtbad in Aschaffenburg oder am Vitamar in Kleinostheim etwas beobachtet hat, das mit den Fahrraddiebstählen in Zusammenhang stehen könnte, wird gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in Vereinsheim - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Heinrichsthal. In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochnachmittag haben bislang unbekannte Täter versucht in das Vereinsheim des KSV Heinrichsthal einzubrechen. Die Polizei Aschaffenburg hat inzwischen die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise.

Die Täter hatten sich in der Hauptstraße nach derzeitigem Ermittlungsstand im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 18 Uhr, und Mittwochnachmittag, 16 Uhr, an der Eingangstür zu schaffen gemacht. Es gelang ihnen jedoch nicht, ins Innere des Gebäudes zu kommen. Der entstandene Sachschaden an der Tür liegt schätzungsweise 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Polizeimeldungen Stadt/Kreis Aschaffenburg