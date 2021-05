Mann versucht in Lohrer Bezirkskrankenhaus einzubrechen - Polizei sucht Zeugen

Die eingesetzte Streife der Polizeiinspektion Lohr stellte am Tatobjekt eine männliche Person fest. Diese flüchtete bei Eintreffen mit einem Fahrrad in Richtung Innenstadt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der Person blieb ohne Erfolg. Der unbekannte Täter hebelte erfolglos eine Türe zum Küchengebäude auf. An der Türe entstand massiver Sachschaden, der Täter konnte sich jedoch keinen Zutritt verschaffen. Der Sachschaden wird auf circa 1000 Euro geschätzt. Der Täter trug eine dunkle Jogginghose, eine blaue Daunenjacke, eine Kapuze über den Kopf gezogen und einen Tagesrucksack auf dem Rücken.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 09352/8741-0 bei der Polizeiinspektion Lohr zu melden.

mkl/Polizei Lohr