Mann versucht gefüllten Einkaufswagen aus Alzenauer Supermarkt zu schmuggeln

Er scheiterte jedoch an der dortigen Schranke. Als er durch einen Mitarbeiter des Einkaufmarktes angesprochen wurde, verließ er fluchtartig das Gebäude und konnte auch nicht durch einen auf dem Parkplatz befindlichen Kunden aufgehalten werden. Anschließend flüchtete er zu Fuß in Richtung Industriestraße. Die Fahndung nach dem Unbekannten verlief ergebnislos.

Zeugen die sachdienliche Hinweise insbesondere zu dem Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Auto fährt gegen Kradfahrer: Hohl

Am Montag, gegen 09 Uhr, befuhr ein 26-Jähriger mit seinem Motorrad die St2443, in Richtung Alzenau-Hörstein. Ein 24-Jähriger bog mit seinem Mitsubishi, von der Aulbachstraße kommend, nach links auf die Staatsstraße ab. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigen Kradfahrer und es kam zu einem Zusammenstoß. Der Motorradfahrer wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 2000 Euro.

Radfahrer stürzt: Michelbach

Eine 45-jährige E-Bike Fahrerin wollte, am Montagnachmittag, die Cornillstraße überqueren. Aufgrund der Verkehrssituation musste sie warten, deshalb wollte sie sich - auf dem Fahrrad sitzend - an einem Verkehrsschild festhalten. Dieses verfehlte sie jedoch und stürzte. Hierbei verletzte sie sich leicht und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Augenscheinlich entstand kein Sachschaden.

Betrunken mit dem Fahrrad unterwegs: Niedersteinbach

In der Nacht von Montag auf Dienstag kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Alzenau, in der Alzenauer Straße, einen 17-jährigen Radfahrer. Hierbei stellten sie starken Alkoholgeruch fest. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest wurde ein Wert von über 1,6 Promille ermittelt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Der Jugendliche wurde nach Beendigung der Sachverhaltsaufnahme an seine Eltern übergeben, ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Im Zug Rauschgift aufgefunden: Kahl

Am Montagabend kontrollierten Bundespolizisten aus Aschaffenburg in einem Zug der Westfrankenbahn zwei 31-Jährige aus dem Bereich Brandenburg. Hierbei konnten bei beiden Personen jeweils eine geringe Menge an Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Zur weiteren Sachbearbeitung wurden die Beschuldigten an die Polizeiinspektion Alzenau übergeben. Beide erwartet nun ein Strafverfahren wegen dem Besitz von Betäubungsmitteln. Nach Abschluss der Sachbearbeitung konnten sie ihre Reise fortsetzen.

Sachbeschädigung durch Brandlegung: Alzenau

In der Rodenbacher Straße wurde, in der Nacht von Sonntag auf Montag, durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Haltverbotsschild angezündet. Das selbstangefertigte Schild geriet in Brand und beschädigte den dahinterliegenden Zaun. Es entstand glücklicherweise nur geringer Sachschaden. Zeugen die sachdienliche Hinweise, insbesondere zu dem Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.

Polizei Alzenau/ienc