Mann verbrennt große Menge an Christbäumen - starke Rauchentwicklung

Im Laufe des Donnerstag verbrannte ein 59-jähriger Mann eine größere Menge an unverkäuflichen Christbäumen. Im gesamten Ortsbereich kam es deshalb zu einer starken Rauchentwicklung. Das Feuer wurde schließlich durch die Feuerwehr Mittelsinn abgelöscht. Den Verantwortlichen erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz (Verordnung über das Verbrennen pflanzlicher Abfälle).

Geparkte Autos angefahren und geflüchtet

Gemünden (Landkreis Main-Spessart). Am Donnerstag, im Zeitraum von 14:10 bis 14:30 Uhr, parkte ein 36-jähriger Autofahrer seinen grauen Pkw Alfa Romeo auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Würzburger Straße. Bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug bemerkte er einen Schaden an seinem Wagen. Aufgrund der Spurenlage wird davon ausgegangen, dass ein bislang unbekannter Fahrer eines Pkw mit Anhänger den Schaden beim Wenden bzw. Rückwärtsfahren verursacht hat. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000,- Euro geschätzt.

Gemünden (Landkreis Main-Spessart). Am Mittwoch, im Zeitraum von 14:30 bis 16:30 Uhr, parkte eine 43-jährige Autofahrerin Peugeot in der Häfnergasse am Fahrbahnrand. Bei ihrer Rückkehr zum Auto bemerkte sie einen frischen Unfallschaden am vorderen, linken Kotflügel. Nach Schadenslage ist es wahrscheinlich, dass ein dort ausparkender Pkw-Fahrer den Schaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro verursacht hat.

Langenprozelten (Lankreis Main-Spessart). Im Zeitraum von Mittwoch- bis Donnerstagmorgen parkte eine 30-jährige Autofahrerin ihren weißen Pkw Dacia auf einem Parkplatz in der Mainuferstraße. Im Unfallzeitraum muss ein vermutlich grünes Fahrzeug am Heck des geparkten Wagens hängen geblieben sein. Hierdurch wurde das Auto beschädigt (Sachschaden ca. 1.000,- Euro).

Wer hat etwa beobachtet? Hinweise auf den Unfallverursacher erbittet die Polizeistation Gemünden, Tel. 09351/97410.

Quelle: Polizei Gemünden/lesa