Mann unter Drogen, mit gestohlenem Kennzeichen, ohne Führerschein auf der A3 unterwegs

Am Dienstag, gegen 23 Uhr, wurde von Beamten der Verkehrspolizei ein Mini auf der A3 bei Weibersbrunn zur Kontrolle angehalten und überprüft. Hierbei fielen den Beamten drogentypische Auffälligkeiten beim 23-Jährigen Fahrer des Autos auf. Ein daraufhin durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Betäubungsmittel. Eine Überprüfung ergab außerdem, dass der Mann keinerlei Fahrerlaubnis besitzt. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnten die Beamten zudem noch eine geringe Menge Betäubungsmittel auffinden, die ebenfalls dem Fahrer gehörte.

Außerdem stellten die Beamten fest, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen aus dem Kreis Ahrweiler aufgrund Diebstahls zur Fahndung ausgeschrieben waren. Auf Vorhalt räumte der Fahrer dann ein, die Kennzeichen gestohlen und am Fahrzeug angebracht zu haben, um eine amtliche Zulassung vorzutäuschen.

Der 24-Jährige Beifahrer, gleichzeitig Besitzer des Fahrzeugs, wusste um diesem Umstand. Zudem gestattete er dem Fahrer ohne Fahrerlaubnis mit seinem Fahrzeug zu fahren.

Falsche Kennzeichen am Auto angebracht

Am Dienstag, gegen 12 Uhr, wurde auf der A3 bei Hösbach ein Audi mit französischem Kennzeichen kontrolliert. Hierbei fanden die Beamten im Kofferraum zwei weitere, amtlich gesiegelte Kennzeichensätze, einen deutschen und einen französischen, auf. Die daraufhin durchgeführten Überprüfungen ergaben, dass der Audi aktuell mit den aufgefundenen deutschen Kennzeichen in Deutschland zugelassen ist. Diese Kennzeichen waren allerdings aufgrund fehlenden Versicherungsschutzes von der zuständigen Zulassungsstelle zur Zwangsentstempelung zur Fahndung ausgeschrieben. Zudem wurde festgestellt, dass der 45-Jährige Fahrer, zugleich Halter des Audis, an der angegebenen Adresse nicht mehr wohnhaft war. Die deutschen Kennzeichen wurde daraufhin Entstempelung, die beiden französischen Kennzeichen sichergestellt und die Weiterfahrt des Mannes unterbunden. Der Herr muss sich nun unter anderem wegen Urkundenfälschung verantworten. Für die zu erwartenden Strafe musste er zudem eine Sicherheit hinterlegen.

palu/Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg