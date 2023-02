Mann und Jugendliche nach Unfall bei Laufach verletzt

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Siebenwege bei Laufach wurden zwei Menschen verletzt.

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit.

Gegen 15.30 Uhr ist ein 53 Jahre alter Fiat-Fahrer von Weibersbrunn kommend auf der Kreisstraße AB5 in Richtung Kreuzung Siebenwege unterwegs gewesen. Kurz vor der Kreuzung wurden ihm die winterlichen Straßenverhältnisse zum Verhängnis: In einer Linkskurve kam er mit seinem nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Graben, prallte gegen einen Baum und kam schließlich in einem Grünstreifen zum Stehen.

Feuerwehr Laufach im Einsatz

Sowohl der Fahrer als auch seine 15 Jahre alte Mitfahrerin wurden nach einer Erstversorgung durch Notarzt und Rettungskräfte in Krankenhäuser eingeliefert. Die Feuerwehr Laufach sicherte die Unfallstelle ab und reinigte die Fahrbahn. Die Kreuzung musste für mehr als eine Stunde teilweise gesperrt werden. Am Auto entstand vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden.

Der Fiat wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.

rah