Mann übersieht Vorfahrt bei Karlstadt und stößt mit anderem Auto zusammen

Der 88-jährige Golf-Fahrer fuhr gegen 11 Uhr von einem Parkplatz auf die Kreisstraße in Fahrtrichtung Karlstadt ein. Hierbei übersah er eine vorfahrtsberechtigte Polo-Autofahrerin, welche in Fahrtrichtung Gemünden unterwegs war. Die 54-jährige Frau konnte einen Zusammenstoß auch durch eine Vollbremsung nicht mehr verhindern. Sie wurde durch den Aufprall mit ihrem Fahrzeug nach links geschleudert und hierbei leicht verletzt. Sie wurde deshalb vorsorglich durch das BRK in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Bergungsarbeiten war die Fahrbahn für ca. 1 Stunde gesperrt.

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Aura i. Sinngrund. Am Sonntagmittag gegen 14 Uhr wurde in Aura ein 21-jähriger Autofahrer zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Aufgrund von drogentypischen Auffälligkeiten wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Gemünden a. Main. Main-Spessart. In der Nacht zum Samstag, gegen 03 Uhr, streifte eine 41-jährige Autofahrerin auf der Fahrt von Karsbach in Richtung Adelsberg einen Waschbären. Da das vermutlich verletzte Tier flüchtete, wurde der Jagdpächter verständigt. Am Pkw Ford entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro.

Verteilerkasten beschädigt

Gräfendorf. Im Zeitraum von Donnerstagabend bis Freitagmittag wurde ein auf einem unbebauten Grundstücksteil im Bereich des Flurweges befindlicher Stromverteilerkasten aufgebrochen. Ein Schaden im Inneren konnte bislang nicht festgestellt werden. Durch die aufgebrochene Tür ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 100,- Euro entstanden.