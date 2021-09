Mann stürzt in Kleinwallstadt betrunken vom Fahrrad und wird leicht verletzt

Ein 55-jähriger Kleinwallstädter war am gestrigen Mittag gegen 14:15 Uhr mit seinem Fahrrad in Kleinwallstadt auf der Hofstetter Straße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 20 kam der Mann gegen den Randstein und stürzte zu Boden. Hierbei zog er sich eine Platzwunde am rechten Ellenbogen und eine Rippenprellung zu. Grund für die unsichere Fahrweise des Herrn sollte vermutlich seine starke Alkoholisierung gewesen sein. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 2,5 Promille.

Motorrad-Blinker in Erlenbach mutwillig abgerissen

Erlenbach. Am Freitagmorgen gegen 07:00 Uhr parkte ein 16-jähriger junger Mann sein Motorrad auf dem für Zweiräder ausgewiesenen Parkplatz an der ICO, Tor 2. Als der Mann um die Mittagszeit zurück zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass sein linker Außenspiegel abgerissen war. Offensichtlich wurde das Motorrad mutwillig von einem bislang unbekannten Täter beschädigt. Es entstand so ein Sachschaden von ca. 50 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg