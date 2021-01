Mann stürzt in Haibach in Schacht und muss befreit werden

Der Mann war vermutlich bereits am Montagnachmittag in einem Gebäude in der Würzburgerstraße durch ein Dach gebrochen. Er stürzte mehrere Meter ab und fiel in einen Schacht aus dem er sich selbst nicht mehr befreien konnte. Kurz nach 9.30 Uhr hörten Anwohner Hilferufe des Mannes und verständigten die Rettungskräfte.

Feuerwehr und Höhenretter befreien Mann aus Schacht

Neben einem Notarzt und dem Rettungsdienst, rückten die Feuerwehr Haibach, sowie die Höhenretter aus Aschaffenburg und Großostheim an. Mit Hilfe einer Drehleiter musste ein Höhenretter am Seil hängend durch das Loch im Dach in den Schacht herabgelassen werden. Dort sicherte er den Mann und begleitete ihn an einer Leiter hängend aus seiner misslichen Lage.

Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Zur Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch keine Angaben vor. Was der Mann auf dem Dach suchte ist derzeit noch unklar.

Bericht der Kreisbrandinspektion Aschaffenburg

Am Montagvormittag (26.01.2021) gegen 9:45Uhr wurden die Feuerwehren Haibach, Großostheim und Aschaffenburg zur Personenrettung an ein Anwesen in der Würzburger Straße gerufen. Ein Mann war durch das Dach eines Anbaus gebrochen und in einen ca. fünf Meter tiefen Schacht gefallen. Er verletzte sich dabei und wurde mithilfe eines Rettungsgeschirrs durch die Höhenretter der Feuerwehren über die Drehleiter aus dem Schacht gehoben.

Zur weiteren Behandlung kam er in ein Klinikum. Da ein Zugang von anderer Stelle in den Schacht nicht möglich und er breit genug für zwei Personen ist, entschied man sich für die Rettung von oben. Dazu sicherten die Feuerwehrleute zunächst das Dach gegen weiteres Durchbrechen ab. Anschließend vergrößerten sie die Einbruchstelle. Nun seilte sich ein Höhenretter von der Drehleiter ab. Nachdem er den Patienten möglichst schonend in das spezielle Rettungsgeschirr gepackt hatte, konnten sie beide durch die Drehleiter hochgezogen werden.

Die Feuerwehr Haibach, sowie die Höhenrettungsgruppen der Feuerwehren Großostheim und Aschaffenburg waren mit insgesamt 26 Feuerwehrfrauen und -männern vor Ort. Einsatzleiter war Kommandant Michael Bauecker. Er wurde durch Kreisbrandinspektor Otto Hofmann unterstützt. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort.