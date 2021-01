Mann stürzt in Fellen von Leiter - Mit rettungswagen in Klinik

Am Mittwoch gegen 16:20 Uhr war ein 56-jähriger Mann aus Fellen mit Arbeiten in seinem Haus beschäftigt. Hierzu war er auf einer Alu-Leiter in ca. 2,5 Meter Höhe im Haus gestanden. Die Leiter rutschte dann auf dem Fliesenboden weg und der Mann fiel zu Boden. Ein vorsorglich verständigter Rettungshubschrauber wurde doch nicht benötigt, der 56-jährige wurde mit dem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Der Mann wurde leicht verletzt. Über die genauen Verletzungen liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Gemünden a. Main, Lkr. Main-Spessart. Am Donnerstag um fuhr um 03:50 Uhr ein 49-jähriger Autofahrer von Gemünden in Richtung Adelsberg. Hierbei kollidierte er mit einem Reh, welches die Fahrbahn querte. Das Reh lief nach dem Zusammenstoß davon, am Pkw entstand vorne rechts Schaden von geschätzt 4.000.- Euro.

Burgsinn, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch fuhr um 22:10 Uhr ein 57-jähriger Autofahrer von Rieneck in Richtung Burgsinn. Kurz vor Burgsinn erfasste er ein Reh, welches den Unfall nicht überlebte. Am Pkw entstand ein geschätzter Schaden von ca. 3.500.- Euro im Frontbereich.

Rieneck, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch fuhr um 17:20 Uhr ein 34-jähriger Autofahrer von Rieneck in Richtung Burgsinn. Er erfasste ebenfalls ein Reh. Das Reh lief danach zurück in den Wald und der Autofahrer geriet mit seinem Pkw gegen die rechte Leitplanke. Am Pkw entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von ca. 6.000.- Euro. Die Leitplanke wurde nicht beschädigt.

Gräfendorf, Lkr. Main-Spessart. Am Mittwoch fuhr um 06:30 Uhr ein 60-jähriger Autofahrer von Hammelburg in Richtung Weickersgrüben. Kurz vor dem Ortseingang von Weickersgrüben erfasste er ein die Fahrbahn querendes Reh. Dieses hat den Unfall nicht überlebt. Am Pkw entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 1.500,- Euro im Frontbereich.

dc/Meldungen der Polizei Gemünden