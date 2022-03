Dabei hat er sich nach ersten Erkenntnissen eine Fraktur des linken Schlüsselbeins zugezogen. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an dem Mofa wird auf 500 Euro geschätzt.

Fehler beim Abbiegen

Alzenau. Eine 36-jährige Frau ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Nikolaus-Fey-Straße/Mühlweg leicht verletzt worden. Um 14.30 Uhr bog ein 56-jähriger Lkw-Fahrer vom Mühlweg nach links in die Nikolaus-Fey-Straße ab. Dabei streifte er den Renault einer 36-jährigen Frau, die an der Einmündung verkehrsbedingt wartete. Nach dem Zusammenstoß klagte die Frau über Schmerzen in der Brust. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus in Wasserlos gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen summiert sich auf 3.500 Euro.

Mömbris-Heimbach. Bei einem Auffahrunfall auf der Staatsstraße 2309 ist am Mittwoch ein Schaden von 1.500 Euro entstanden. Um 17.30 Uhr war eine 75-jährige Opel-Fahrerin Höhe Heimbacher Mühle auf den Skoda eines 41-jährigen Mannes aufgefahren. Beide Fahrer blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt.