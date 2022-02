Wie die Feuerwehr am Abend mitgeteilt hat, war ein Mann gegen 14.45 Uhr im Wald oberhalb der Grundschule in Wombach gestürzt und musste aus dem Wald zum Rettungswagen transportiert werden. Der Verletzte wurde in einer Rettungswanne den Hang hinab getragen. Der Rettungsdienst übernahm die weitere Versorgung und den Transport ins Krankenhaus. Um 16.20 war der Feuerwehreinsatz beendet.

Feuerwehr Wombach/mm