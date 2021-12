Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Marktheidenfelder Altstadt

Wohnungsbrand in der Marktheidenfelder Altstadt.

Gegen 2:45 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Marktheidenfeld zu einem Wohnungsbrand in die Obertorstraße alarmiert. Als der Löschzug der Kernstadtwehr an der Einsatzstelle eintraf, drang bereits dichter Rauch aus mehreren Fenstern im zweiten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses. Die komplette Wohnung stand zu diesem Zeitpunkt bereits in Brand und war dicht verraucht.

Die Bewohnerin der Brandwohnung konnte mit schweren Brandverletzungen sowie einer Rauchgasvergiftung aus dem Haus gerettet werden, ebenso wie die beiden Bewohner der darunterliegenden Wohnung. Der zweite Bewohner der Brandwohnung wurde vermisst.

Mehrere Trupps unter Atemschutz gingen sofort in die Brandwohnung vor, um die vermisste Person zu retten und konnten ihn schließlich bewusstlos aus dem Gebäude bringen. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb die Person noch an der Einsatzstelle.

Insgesamt neun Trupps unter Atemschutz bekämpften anschließend das Feuer und kontrollierten im weiteren Verlauf das komplette Gebäude. Auch die angrenzenden Gebäude wurden zunächst geräumt. Hierzu wurden die Freiwilligen Feuerwehren Erlenbach, Glasofen und Hafenlohr nachalarmiert. Neben Rettungsdienst und Polizei waren mehrere Mitglieder der Kreisbrandinspektion vor Ort und unterstützen die Einsatzleitung der Feuerwehr Marktheidenfeld. Zwei Notfallseelsorger betreuten Betroffene und Einsatzkräfte. Auch Bürgermeister Thomas Stamm machte sich noch in der Nacht ein Bild der Lage.

Ein angeforderter Rettungshubschrauber konnte aufgrund der Witterung nicht in Marktheidenfeld landen. Das Gebäude ist bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Benedict Rottmann, Feuerwehr Marktheidenfeld