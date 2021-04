Mann stiehlt Parfüm im Wert von 1000 Euro in City Galerie

Hierbei hatte der Mann in einem Drogeriemarkt in der City Galerie mehrere Parfümflaschen in seine Jacke gesteckt. Diese hatten einen stolzen Wert von über 1.000 Euro. Der Diebstahl blieb nicht unbemerkt und so musste der Täter die Ware wieder an einen Mitarbeiter der Drogerie zurückgeben. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl ein.

Am Donnerstagmorgen, gegen 07.45 Uhr, wurden drei junge Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren in der Aschaffenburger Innenstadt von einem Busfahrer mit gefälschten Jahreskarten erwischt. Die drei wurden zur Identitätsfeststellung und weiteren Sachbearbeitung auf die Polizeiinspektion Aschaffenburg verbracht. Es wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Leistungserschleichung eingeleitet.

28-Jähriger unter Einfluss von Amphetamin im Straßenverkehr unterwegs: Großostheim

Am Donnerstag, gegen 17.45 Uhr, befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Roller die Aschaffenburger Straße und wurde dort einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann hatte hierbei ein altes Versicherungskennzeichen aus 2020 angebracht und wies drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Ein daraufhin durchgeführt Urintest verlief positiv auf Amphetamin, weshalb eine Weiterfahrt unterbunden wurde. Der 28-Jährige wurde daraufhin mit auf die Wache genommen, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Im Rahmen der Sachbearbeitung stellte sich zusätzlich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und er zudem ein Einhandmesser mit sich führte. Ihn erwartet nun eine Anzeige aufgrund der Drogenfahrt, wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Polizeiinspektion Aschaffenburg/ienc