Mann steht unter Drogen und fährt bei der Polizei vor

Am Mittwoch fuhr gegen 15:45 Uhr ein 27-Jähriger mit seinem Opel bei der Dienststelle der Verkehrspolizei in Hösbach vor, um gemeinsam mit seinem Beifahrer hier ein Fahrzeug abzuholen. Im Gespräch mit dem Herrn bemerkten die Beamten dann allerdings diverse drogentypische Ausfallerscheinungen, worauf bei ihm ein Drogenschnelltest durchgeführt wurde. Dieser verlief positiv, weshalb bei dem Mann eine Blutentnahme angeordnet wurde. Zudem stellten die Beamten fest, dass an dem Wagen, mit dem der Mann zur Dienststelle kam, ungültige französische Kennzeichen angebracht waren. Für das Fahrzeug bestand aktuell keine gültige Zulassung in Deutschland, außerdem wurden hierfür keine Kfz-Steuern entrichtet. Gegen den 27-Jährigen wird nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Kennzeichenmissbrauchs und eines Vergehens gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz ermittelt.

Lastwagen streift Auto bei Bischbrunn

Bischbrunn, Kreis Main-Spessart. Am Mittwochmittag fuhr auf der A3 in Richtung Würzburg ein 52-Jähriger Lkw-Fahrer aus Unachtsamkeit mit seinem Fahrzeug vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Hierbei streifte sein Lkw einen Pkw, der sich zu diesem Zeitpunkt auf der mittleren Spur befand. Keiner der Fahrer wurde hierbei verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Mehrere Fahrzeuge deutlich überladen - Bußgelder folgen

Hösbach, Kreis Aschaffenburg. Bei Verkehrskontrollen zogen Beamte der Verkehrspolizei am Mittwoch gleich drei Fahrzeuge aus dem Verkehr, die ihr zulässiges Gesamtgewicht deutlich überschritten hatten. Die Fahrzeuge wurden nach einer Kontrolle vor Ort auf einer polizeieigenen Waage verwogen und mussten anschließend Teile ihrer Ladung vor Ort ab- bzw. umladen. Erst danach durften sie ihre Fahrt fortsetzten. Hervorzuheben ist hier ein Langholztransporter der von einem 49-Jährigen geführt wurde. Das Fahrzeug brachte 50,5 Tonnen anstatt der erlaubten 40 Tonnen auf die Waage und war somit um ca. 26% überladen. Die Fahrer erwartet nun jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit einem Bußgeld von teils mehreren hundert Euro.

45-Jähriger mit Haftbefehl gesucht - Festnahme

Weibersbrunn, Kreis Aschaffenburg. Bei der Kontrolle eines BMW´s auf der A3 bei Weibersbrunn stellten Fahnder der Verkehrspolizei am Mittwoch fest, dass für den 45-jährigen Beifahrer ein Haftbefehl wegen Betruges bestand. Der Herr wurde daraufhin festgenommen und wird nun einem Gericht zur weiteren Entscheidung vorgeführt.

dc/Meldungen der Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach