Der vermutlich alkoholisierte Mann stolperte am Dienstag gegen 20 Uhr in die Tauber. Seine Beine steckten daraufhin so fest im Schlamm, dass er sich nicht mehr selbst befreien konnte. Erst am Morgen, gegen 6.30 Uhr, fand ein Zeuge den Mann und setzte einen Notruf ab.

Der 57 Jahre alte Mann wurde befreit und stark unterkühlt zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

dc/Meldung der Polizei Heilbronn für den Main-Tauber-Kreis