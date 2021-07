Mann springt bei Aschaffenburg aus fahrendem Fahrzeug

Als die Streife die Kontrolle mittels Anhaltesignalgeber ankündigte, bog der Skoda-Fahrer plötzlich auf den Parkplatz des Waldfriedhofes ab. Der 22-Jährige sprang hier aus seinem Pkw, der noch nicht gänzlich zum Stillstand gekommen war. Nach einigen Metern blieb das Fahrzeug stehen ohne Schaden zu verursachen. Der Flüchtende konnte nach circa 100 Metern auf dem Fuß- und Radweg in Richtung Stockstadt eingeholt und gestellt werden. Als Grund für den Sprint des jungen Mannes stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der 22-Jährige musste die Streife mit auf die Wache begleiten. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung durfte er die Dienststelle wieder verlassen.

Motorradfahrer gestürzt - Feuerwehr muss Öl abbinden

Am Sonntag, gegen 19:30 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Motorradfahrer die Deschstraße von der Deutschen Straße kommend in Richtung Lindenallee. An der Einmündung zur Danziger Straße bremste er ab um nach querendem Verkehr Ausschau zu halten. Hierbei fiel er alleinbeteiligt zur Seite und zog sich Schü

Im Zeitraum von Samstag, 16 Uhr bis Sonntag, 16 Uhr wurde ein Pkw Mazda von einem unbekannter Fahrzeugführer angefahren. Das Fahrzeug stand in der vierten Etage des Parkhauses in der Elisenstraße abgestellt und weist nun Kratzer am Heck auf. Es entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Fahrraddiebe festgenommen

Sonntag auf Montag, gegen 01:20 Uhr, machten sich zwei junge Männer an mehreren Fahrrädern zu schaffen, die an einem Mehrfamilienhaus in der Hettingerstraße abgestellt waren. Die Täter überprüften die Sicherung der Zweiräder, bis sie auf ein frei zugängliches Mountainbike stießen, dass sie daraufhin entwendeten. Die jungen Männer blieben nicht unbeobachtet, weshalb die Polizei alarmiert wurde. Die daraufhin eingeleitete Fahndung führte zur Ergreifung der zwei 18-jährigen Tatverdächtigen im Bereich der Löherstraße. Kurz vor ihrer Festnahme versuchte sich einer der beiden einer geringen Menge Marihuana durch Wegwerfen zu entledigen. Das Betäubungsmittel wurde jedoch aufgefunden und sichergestellt. Es wurden Strafverfahren wegen Fahrraddiebstahl und nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Brandalarm im Hauptbahnhof

Am frühen Montagmorgen, gegen 03 Uhr, wurde der Feueralarm im Treppenhaus des Hauptbahnhofes ausgelöst. Ein brennender Stapel Zeitungen stellte sich als Ursache heraus. Das eher kleine Feuer konnte rasch mittels eines Handfeuerlöschers durch die Kräfte der Feuer Aschaffenburg abgelöscht werden. Es wurde niemand verletzt, lediglich Sachschaden im dreistelligen Bereich ist zu beklagen. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt nun gegen einen 30-jährigen Mann wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung.

Streit unter erwachsenen Männern artet aus

Am Sonntag, gegen 01:10 Uhr, gerieten ein 42- und ein 41-jähriger Mann aus noch unbekannten Gründen Am Floßhafen in Streit, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Daraufhin war der 42-Jährige leicht verletzt, sodass die Rettungskräfte ihn zur weiteren Abklärung einem Krankenhaus zuführten. Der 41-jährige Mann war zunächst flüchtig, konnte jedoch an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der leicht alkoholisierte Mann wies ebenfalls geringe Verletzungen auf, eine medizinische Betreuung war nicht notwendig. Nun gilt es den Tatablauf und die Herkunft der Verletzungen zu ermitteln.

Falsche Angaben am Polizeinotruf

Am Freitag, gegen 22 Uhr, wurden die Streifen der Polizeiinspektion aufgrund eines Notrufes zu einer angeblichen Vergewaltigung am Mainufer gerufen worden. Nach Angaben der 19-jährigen Anruferin sei ein 17-jähriges Mädchen vergewaltigt worden und werde soeben erneut von dem vermeintlichen Täter belästigt. Dies stellte sich als Falschaussage heraus. Das 17-jährige Mädchen wurde zwar vor Ort von Rettungskräften betreut, dies aber nur aufgrund rein medizinischer Gründe. Zu Straftaten war es nicht gekommen. Dies wurde durch die 19- und die 17-Jährige ausgeschlossen. Nun ermittelt die Polizei gegen die 19-Jährige aufgrund Missbrauch von Notrufen.

Fahrradfahrer entreißt Fußgänger Geldbeutel

Haibach. Ein unbekannter Täter entriss am Samstagnachmittag, gegen 14 Uhr, einem 41-Jährigen den Geldbeutel. Der Mann befand sich an einer Bushaltestelle in der Würzburger Straße, als ihn der Unbekannte mit dem Rad passierte. Er griff im Fahren von hinten an den Geldbeutel und entriss ihn dem 41-Jährigen. Darin befanden sich neben diversen Dokumenten ein dreistelliger Bargeldbetrag. Durch die gefahrene Geschwindigkeit des Fahrradfahrers und die damit einhergehende Wucht auf das Handgelenk, wurde der 41-jährige leicht verletzt. Er musste nicht weiter medizinisch betreut werden. Zudem wurden einige Dokumente und das Handy des Überrumpelten gelöst und fielen zu Boden. Sie blieben unbeschädigt. Der Angreifer wird wie folgt beschrieben: Er war männlich und entsprach einem hellen Hauttyp. Er trug sein dunkles Haar schulterlang und entsprach dem westeuropäischen Erscheinungsbild. Der Täter führte ein älteres dunkles Mountainbike mit sich und trug hierfür einen Fahrradhelm mit dunklen Punkten.

Unbekannter zersticht alle Reifen eines Pkw Audi

Goldbach. Am Sonntag, im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 08.50 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter einen Pkw Audi. Das Fahrzeug stand an einem Parkplatz in der Unterafferbacher Straße abgestellt und weist nun vier plattgestochene Reifen auf. Dem Besitzer entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

vd/Polizei Aschaffenburg