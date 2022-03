Mann spricht in Külsheim Kinder an

Darin heißt es, dass »seit Tagen« eine Person im Stadtgebiet versuchen würde, Kinder in ihr Auto zu bekommen. Konkret wird ein Fall genannt, in dem ein Mann einen Jungen nach dem Fußballtraining in Uissigheim abends angesprochen hat. Er locke die Kinder mit Tierbabys, Fußbällen und Trikots der Lieblingsmannschaft ins Auto, so die Warnung.

Auf Anfrage unseres Medienhauses bestätigt Yannick Zimmermann von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Heilbronn zwei Vorfälle in dieser Art. Unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen äußert er sich nicht zu Details. »Wir haben mit entsprechenden Maßnahmen reagiert«, sagt er. Konkret sei die Präsenz der Streifen im Ort erhöht worden. »Die Polizei appelliert an die Eltern, ihre Kinder auf solche Situationen vorzubereiten«, fügt er an. Dabei sollten sie dem Nachwuchs einschärfen, in solchen Situationen Abstand zu halten und nicht zu Fremden ins Auto zu steigen. Was nach Informationen unseres Medienhauses der betroffene Junge in Uissigheim auch so gemacht hat und schnell davongelaufen ist.

Zimmermann rät Eltern, ihre Kinder ernst zu nehmen wenn sie von solchen Vorfällen berichten und genau zuzuhören. Sie sollten Ruhe bewahren und Sicherheit vermitteln, dann die Polizei unter dem Notruf 110 alarmieren. Jede Warnung in dieser Art werde ernst genommen, sagt der Polizeisprecher. Wichtig sei auch, sich von solchen Warnungen in sozialen Netzwerken nicht verunsichern zu lassen: »Die Nachrichten verselbstständigen sich sehr schnell.«

