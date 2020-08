Mann spaziert über A3 bei Weibersbrunn

Dieser hätte auch bereits die Fahrbahn überquert. Eine Polizeistreife konnte den orientierungslos wirkenden 34-jährigen Mann absichern und von der Autobahn transportieren.

Er gab an, dass er mit einem ihm unbekannten Mann auf dem Weg nach Tschechien gewesen sei. Aufgrund eines Streits musste er das Fahrzeug des Unbekannten verlassen. Bei der Durchsuchung seines mitgeführten Rucksacks, konnten die Beamten mehrere Betäubungsmittel, unterschiedlichster Art auffinden.

Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zur Dienststelle verbracht. Der 34-Jährige war zunächst kooperativ und wurde zum Aufsetzen eines Mund-/Nasenschutzes aufgefordert. Dies verweigerte er so vehement, dass es zu erheblichen Widerstandshandlungen gegen die Maßnahmen der eingesetzten Polizeibeamten kam. Zum Glück wurde hierdurch niemand verletzt. Er musste die Nacht in der Haftzelle verbringen.

Radabdeckung durchschlägt Windschutzscheibe

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, kam es auf der A3, Höhe Aschaffenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-Jähriger fuhr mit seinem Auto in Fahrtrichtung Frankfurt am Main. Er konnte nicht verhindern, dass eine Radabdeckung aus Plastik, die vermutlich durch den Luftzug aufgewirbelt wurde, auf die Motorhaube und die Windschutzscheibe seines Autos traf. Diese wurde durch die Wucht des Aufpralls zerschlagen und die Motorhaube zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 3000 Euro. Verletzte gab es keine.

Beim Überholen Auto übersehen

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, wollte eine 23-jährige Autofahrerin auf der A3 bei Marktheidenfeld, einen Laster überholen. Sie übersah dabei das mit hoher Geschwindigkeit auf dem linken Fahrstreifen fahrende Auto eines 59-Jährigen, der ebenfalls in Richtung Würzburg unterwegs war. Dieser konnte trotz starker Bremsung nicht verhindern, dass sich beide Autos seitlich touchierten. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 2.300 Euro. Verletzt wurde niemand.

Reifenplatzer verursacht Verkehrsunfall

Am Donnerstagabend, gegen 18.30 Uhr, fuhr ein 74-Jähriger mit seinem Wohnmobil die A3 in Richtung Würzburg auf Höhe Weibersbrunn. Bei voller Fahrt platzte ein Reifen des Wohnmobils. Die Reste des Reifens verteilten sich auf einer Länge von ca. 150 Metern auf der Fahrbahn. Das nachfolgende Auto konnte den Reifenteilen noch ausweichen. Ein 36-Jähriger Autofahrer sah die Reifenteile zu spät und fuhr darüber. Ob hier ein Sachschaden entstand, muss noch geklärt werden. Um die Fahrbahn reinigen zu können, musste die Autobahn in Richtung Würzburg zunächst kurzzeitig vollgesperrt werden. Im Anschluss wurde der Verkehr für ca. eine Stunde über einen Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es entstand Rückstau auf einer Länge von ca. 6 Kilometern. Die Feuerwehren aus Waldaschaff und Weibersbrunn unterstützten durch Absicherung der Unfallstelle und durch Fahrbahnreinigung tatkräftig. Der Sachschaden am Wohnmobil wird auf ca. 3000 Euro geschätzt.

Zu schwer und zu schnell unterwegs

Am Donnerstagnachmittag, um kurz nach 17 Uhr sollte ein Kleintransporter mit Anhänger auf der A3 bei Hösbach einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierzu fuhren die Beamten mit dem uniformierten Streifenwagen vor dem Gespann her und gaben das Zeichen zum Folgen. Diese Kontrollmaßnahme war für den 30-jährigen Fahrzeugführer vermutlich so spannend, dass er während der Fahrt, mit seinem Mobiltelefon in der Hand, den Polizeiwagen fotografierte. Ob er dachte, dass die Beamten keinen Rückspiegel zum Beobachten dieses Vorgangs hätten, bleibt wohl sein Geheimnis. Ergebnis der darauffolgenden Kontrolle waren die Feststellungen, dass das zulässige Gesamtgewicht des Kleintransporters, des Anhängers sowie die zulässige Achslast einer der Achsen des Kleintransporters, deutlich überschritten wurden. Weiterhin wurde, durch das Auslesen des Kontrollgerätes, noch eine Geschwindigkeitsüberschreitung beanstandet. Die Weiterfahrt wurde vorübergehend unterbunden. Der Fahrer des Gespannes musste vor Ort ein hohes Bußgeld bezahlen.

Schiffskapitän beschädigt zwei Schleusen

Am Donnerstagabend, zwischen 18 und 19 Uhr, befuhr ein 62-Jähriger ein Binnenschiff auf dem Main. Zunächst passierte er die Schleuse in Obernau und blieb mit seinem Schiff an einem Geländer der Schleuse hängen. Dadurch wurde das Geländer verbogen. Im weiteren Verlauf passierte er die Schleuse Wallstadt. Hier touchierte der ebenfalls ein Geländer, welches auch verbogen wurde. Als Grund für den Unfall gab der Kapitän an, dass die Antriebs- und Ruderanlage des Schiffes geändert wurden und er dadurch das veränderte Fahrverhalten des Schiffes nicht richtig einschätzte. Der Gesamtsachschaden muss noch ermittelt werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach/ienc