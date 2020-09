Mann soll in Bessenbach Giftköder gelegt haben

Am Montagmorgen entdeckte ein 78-Jähriger in seinem Hof mehrere giftige Köder, welche mit rostigen Nägeln versehen waren. Daneben befand sich ein Brief, in dem die Familie aufgefordert wurde, den Hund zu entfernen als auch den Parkplatz vor dem Haus zu räumen. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen ebenfalls in Bessenbach lebenden Mann. Dieser war bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte auffällig geworden. Anfänglich bestritt er die Tat, jedoch konnte man ihm diese aufgrund eines Schriftabgleichs nachweisen. Inzwischen erbrachte der Beschuldigte ein Geständnis.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts eines Vergehens nach dem Tierschutzgesetz.

vd/Polizei Unterfranken