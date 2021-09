Mann setzt sich nach Streit betrunken ans Steuer

Am 13.09.21, gegen 4 Uhr, kam es in elsenfeld zu einer Streitigkeit unter Lebenspartnern. Daraufhin begab sich eine Streife zur Wohnanschrift des Paares. Unterdessen fuhr der Ehemann vom Wohnanwesen mit seinem Auto unter Alkoholeinfluss davon und kam kurz nach Eintreffen der Streife zur Wohnanschrift zurück. Nachdem der Streit geschlichtet war, musste der Mann, der einen Atemalkoholwert von umgerechnet 1,3 Promille aufwies, eine ärztliche Blutentnahme zu Beweiszwecken über sich ergehen lassen.

Ohne Fahrerlaubnis in Obrernburg unterwegs

Obernburg a.M., Lkr. Miltenberg Am 12.09.21, gegen 21 Uhr, wurde bei einem Golf-Fahrer, der auf der Bundesstraße 469 in Fahrtrichtung Miltenberg unterwegs war, im Rahmen einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass dieser nicht über eine Fahrerlaubnis verfügt.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg