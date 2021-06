Mann schlägt und tritt Besucher in Lohr

Der 39-jährige Partensteiner wollte eine Bekannte in ihrer Wohnung besuchen. Dort hielt sich allerdings auch ihr ehemaliger Lebensgefährte auf. Der trat dem Bekannten unvermittelt gegen die Brust und schlug mehrfach mit der Faust in dessen Gesicht. Der Geschädigte erlitt hierdurch leichte Verletzungen im Gesicht. Der Täter verließ das Anwesen nach der Tat. Gegen den Lohrer wurde nun ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Körperverletzung eingeleitet.

Unfallfluchten im Raum Lohr

Lohr. Bereits am Samstag parkte eine Fahrzeughalterin aus dem Raum Lohr ihren grauen Opel Zafira auf der Parkfläche des Sonderpreisbaumarktes. Zwischen 10:45 Uhr und 11:00 Uhr wurde ihr Fahrzeug am hinteren, rechten, Kotflügel beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen Sprinter oder Pritschenwagen handeln. Weitere Hinweise zum Verursacher liegen bislang nicht vor.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Lohr a.Main unter der Telefonnummer 09352/8741-0 entgegen.

Lohr. Ebenfalls beschädigt wurde am Montag ein geparkter Daimler-Benz in der Rechtenbacher Straße. Das Fahrzeug parkte am rechten Fahrbahnrand gegenüber der Shell-Tankstelle. Als der Eigentümer gegen 08:40 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, konnte er feststellen, dass die linke Fahrzeugseite beschädigt wurde. Am Fahrzeug entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Die Unfallverursacherin konnte zwischenzeitlich ermittelt werden. Hierbei handelte es sich um eine 41-jährige Dame aus dem Raum Wiesthal.

dasch / Quelle: Polizeiinspektion Lohr am Main