Mann rennt nach Panne auf die A3 - Ermittlung wegen "gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr"

Der Mann war mit einem Audi kurz nach 20 Uhr auf der A 3 in Richtung Würzburg unterwegs und fuhr zwischen Weibersbrunn und Rohrbrunn auf dem mittleren Fahrstreifen. Plötzlich lief eine Person von rechts auf die Fahrbahn und direkt vor das Auto. Durch die schnelle Reaktion des Audi-Fahrers konnte ein Zusammenstoß verhindert werden.

Die Streife der Autobahnpolizei konnte schließlich einen 53-Jährigen aus der Oberpfalz antreffen, der mit seinem Wagen eine Panne hatte. Der Mann gab gegenüber den Beamten an, dass er auf der Straße war, um wieder in sein Auto einzusteigen. Die Polizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Weitere Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel. 06021/8572530 bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach zu melden.

Fahrer unter Drogeneinfluss

Aschaffenburg. Ein 23-Jähriger war am Samstagnachmittag mit einem Mercedes auf der A 3 in Richtung Würzburg unterwegs und wurde um 16.55 Uhr am Parkplatz Strietwald kontrolliert. Die Beamten der Verkehrspolizei konnten hierbei eine geringe Menge Marihuana im Wagen auffinden. Zudem stellten sie fest, dass der junge Fahrer zuvor Drogen konsumiert hatte und ordneten eine Blutentnahme an. Da auch die 21-jährige Beifahrerin illegale Substanzen zu sich genommen hatte, wurde die Weiterfahrt unterbunden.