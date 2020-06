Mann reißt Äste von Baum und stiehlt Kirschen

Am 10.06.2020, gegen 17:50 Uhr, riss ein derzeit unbekannter männlicher Täter auf dem Spielplatz des katholischen Kindergartens in Miltenberg, in der Von-Stein-Straße, mehrere größere Äste eines dort befindlichen Süßkirschenbaumes ab und entwendete die reifen Süßkirschen. Der Täter konnte von einer Passantin zwar gesehen und der Vorfall zeitnah der zuständigen Polizeiinspektion gemeldet werden, der Täter entfernte sich jedoch in unbekannte Richtung noch vor Eintreffen der Polizeistreife. Die Schadenshöhe einschließlich der entwendeten Süßkirschen beläuft sich auf ca. 20 Euro.

Sachbeschädigung an Trinkwasserhochbehälter in Dorfprozelten

Dorfprozelten In der Zeit vom 11.05.2020 – 09.06.2020, wurde der Trinkwasserhochbehälter, der sich in einem Nebenweg der Höhbergstrasse in Dorfprozelten befindet, durch eine unbekannte Person(en) beschädigt. Die Person beschädigte 2 Glasbausteine der Außenwand (Risse) in dem er eine Glasflasche auf sie warf. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 50 Euro. Der Schaden wurde bei einer Kontrolle durch einen Mitarbeiter des Wasserzweckverbandes/Stadtprozelten entdeckt.

Verkehrsunfall im Mittelgewann in Kleinheubach

Kleinheubach Am 10.06.2020, gegen 13:00 Uhr, ereignete sich in Kleinheubach, im Mittelgewann, ein Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem Auto. Der Fahrer des Sattelzuges befuhr zum Unfallzeitpunkt mit seinem Gespann die Straße „Im Mittelgewann“, von der Friedenstraße kommend in Fahrtrichtung Miltenberg. Kurz nach dem Bahnübergang, in einer Linkskurve, fuhr der Sattelzugfahrer in zu engem Bogen in die Kurve ein und kam auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Hier kollidierte er mit einem ordnungsgemäß auf seinem Fahrstreifen entgegenkommenden Fahrschul-Auto. Bei der Kollision entstand Sachschaden an beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg