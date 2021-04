Mann rast unter Alkoholeinfluss durch Baustelle auf der A3 bei Kleinostheim

Sonntag- auf Montagnacht fiel einer Streife der Verkehrspolizei gegen 1 Uhr ein Ford Fiesta auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit eine Baustelle auf der A3 in Richtung Frankfurt durchfuhr. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten beim 41-jährigen Fahrer dann deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1 Promille. Die Weiterfahrt des 41-Jährigen wurde daraufhin unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten, zudem musste er eine Sicherheit für die zu erwartende Streife hinterlegen.

Verbotenes Kraftfahrzeugrennen - Zeugen gesucht

Karlstein. Am Sonntag gab der Fahrer eines roten Kia Ceeds an, ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen auf der A45 in Richtung Aschaffenburg zwischen Karlstein a.M. und dem Seligenstädter Dreieck beobachten zu haben. Der Kia-Fahrer war gegen 14:30 Uhr zunächst ordnungsgemäß von einem roten Mercedes SLS AMG GT und einem roten Ferrari F142 überholt worden. Anschließend fuhr der Ferrari vor dem Kia auf die rechte Spur, der Mercedes blieb auf Höhe des Ferraris auf der linken Spur. Kurz darauf bremsten die unbekannten Fahrer ihre Fahrzeuge nebeneinander fahrend auf ca. 40-60 Km/h herunter, hierbei kam es fast zum Zusammenstoß zwischen dem Kia und dem Mercedes. Anschließend starteten der Mercedes und der Ferrari ein Beschleunigungsrennen über mehrere Kilometer. Gegen die Fahrer des Mercedes und Ferraris wird nun wegen Nötigung im Straßenverkehr und Verbotenem Kraftfahrzeugrennen ermittelt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06021/857-2411 bei der zuständigen Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach zu melden.

22-Jähriger fährt unter Drogen auf der Autobahn

Weiberbrunn. Gegen 11:45 Uhr fiel einer Streife der Verkehrspolizei auf der A3 in Richtung Frankfurt der 22-Jährige Fahrer eines Opels aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem Mann zudem deutliche körperliche Ausfallerscheinungen auf. Ein daraufhin durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv, weshalb sich der 22-Jährige einer Blutentnahme unterziehen musste. Die Weiterfahrt des Mannes wurde anschließend unterbunden und gegen ihn ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Betäubungsmittelkonsums eingeleitet.

dasch / Quelle: Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach