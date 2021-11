Mann randaliert und beleidigt Polizisten in Aschaffenburg

Polizeipanne in Aschaffenburg. Fast zwei Wochen lang ein Rentner tot in seiner Küche, wegen eines Kommunikationsproblems der Polizei mit der Stadtverwaltung.

Der offensichtlich betrunkene Mann schlug hierbei um sich und auch gegen Schilder. Gegenüber der hinzugerufenen Streife der Polizei Aschaffenburg zeigte er sich aggressiv und unkooperativ. Auf die Anweisung der Polizei, die Örtlichkeit zu verlassen, reagierte er mit Unverständnis und sollte daher in Gewahrsam genommen werden. Hierbei beleidigte er die Beamten mehrfach und stampfte einem Polizisten auf den Fuß. Der Mann musste gefesselt und anschließend mit Zwangsmitteln zur Dienststelle nach Nilkheim verbracht werden.

Schaufenster durch unbekannten Täter eingeschlagen

In der Nacht von Sonntag auf Montag schlug ein bislang unbekannter Täter ein Schaufenster im Eingangsbereich eines Schnellrestaurants in der Ludwigstraße gegenüber des Hauptbahnhofes ein. Der entstandene Sachschaden beträgt schätzungsweise 250 Euro.

Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

Kreis Aschaffenburg

Im Kurvenbereich die Kontrolle verloren

Dammbach. Am Montagmittag verlor eine 50-jährige Ford-Fahrerin in einer S-Kurve auf der Staatsstraße 2317 zwischen Rohrbrunn und Dammbach die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Infolgedessen drehte sich das Fahrzeug zweimal um die eigene Hochachse und kollidierte an mehreren Stellen mit der Leitplanke. Das Fahrzeug kam danach inmitten der Fahrbahn zum Stehen. Die Fahrerin blieb unverletzt, am Fahrzeug entstand ein Schaden von circa 3.000 Euro.

Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

Großostheim. Ein bislang unbekannter Täter zerkratze in der Zeit zwischen Sonntag, 22 Uhr und Montag, 11 Uhr, einen Mercedes Kombi in der Frankenstraße. Der Fahrzeughalter musste einen langen Kratzer auf der Fahrerseite feststellen. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro.

Fensterscheibe durch unbekannten Täter eingeschlagen

Haibach. Am frühen Sonntagnachmittag, zwischen 13 und 16 Uhr, wurde in der Hauptstraße das Fenster einer Bankfiliale beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich hierbei lediglich um eine Sachbeschädigung und keinen Einbruchsversuch handelt. Hinweise zu einem Täter gibt es aktuell nicht. Der verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden zuvor genannten Fällen nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-0 entgegen.

lady/ Quelle: Polizei Aschaffenburg