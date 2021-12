Mann randaliert in Stadtprozelten

Eine Polizeistreife konnte einen jungen Mann mit circa 1,92 Promille in Stadtprozelten antreffen und zur Ausnüchterung in Gewahrsam nehmen, der zuvor randaliert hat. Zu Beschädigungen ist es hier nicht gekommen.

Weitere Randale und Beleidigungen

Wiederum aus Stadtprozelten wurde am Mittwoch um 11.45 Uhr gemeldet, dass ein Mann in einem Kosmetikstudio die Angestellten bedroht hat. Kurz darauf ging diese Person noch in einen Supermarkt und pöbelte mehrere Kunden an. Anschließend rief er auch noch im Rathaus an und drohte, dass er alle abstechen wolle. Mehrere Polizeistreifen fuhren daraufhin Stadtprozelten an und konnten den erst am Morgen entlassenen 33-jährigen Mann im Rahmen einer intensiven Fahndung als Täter festnehmen. Aufgrund seiner offensichtlichen psychischen Ausnahmesituation mit Fremdgefährlichkeit wurde er nach der Festnahme in das Bezirkskrankenhaus Lohr eingeliefert.

stru/Polizei Miltenberg