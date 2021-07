Mann prellt Aschaffenburger Taxifahrer um Fahrgeld

Der 25-Jährige Fahrgast lieh sich auf der Fahrt vom Taxifahrer 20 Euro Bargeld, da er unterwegs noch eine Besorgung zu tätigen hätte. Das geliehene Bargeld sollte an der Zieladresse zurückgegeben werden. Am Ziel angekommen, ging der Fahrgast jedoch in eine Wohnung und kam nicht wieder. Eine hinzugezogene Streife konnte ihn feststellen und es wurden sowohl die geliehenen 20,- Euro als auch die Taxirechnung in Höhe von 100 Euro beglichen. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ladendiebstahl von zwei Jugendlichen

Aschaffenburg. Am 15.07.2021 gegen 16:45 Uhr fielen in der City-Galerie einem Zeugen zwei Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren auf, als sie verschiedene Kleidungsstücke und Schmuck in ihren Rucksack steckten. Nach dem Verlassen des Kassenbereiches wurden sie angesprochen und der Sachverhalt zur Anzeige gebracht. Die beiden Schülerinnen versuchten Kleidung von einem Gesamtwert von ca. 88, - Euro zu entwenden. Neben dem ausgesprochenen Hausverbot wird gegen die beiden ein Strafverfahren betrieben.

TÜV-Stempel überschrieben

Mainaschaff. Bei der Beantragung eines Ausfuhrkennzeichens stellte der Sachbearbeiter der Zulassungsstelle fest, dass der TÜV-Stempel des vorgelegten Kennzeichens mit blauem Stift überschrieben wurde. Die ursprüngliche Kennzeichnung war jedoch noch erkennbar. Offensichtlich wollte der 54-Jährige Täter die längst überfällige Hauptuntersuchung vertuschen, um das Fahrzeug ausführen zu können.