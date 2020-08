Mann ohne Fahrerlaubnis mit E-Scooter in Lohr unterwegs

Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass das Gefährt nicht für den öffentlichen Verkehr zugelassen und der Mann nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Eine Gruppierung, die landläufig als „Teerkolonne“ bezeichnet wird, ist derzeit im Bereich Main-Spessart unterwegs. Die vorwiegend britisch-stämmigen Personen bieten unterschiedliche Dienstleistungen an, von der Dach- und Hofreinigung bis hin zu Asphaltierarbeiten. Aufgrund einer Mitteilung wurden im Frührain vier Männer dieses Arbeitstrupps angetroffen, die gewerblich mit der Reinigung eines Hofes beschäftigt waren. Sie konnten keine erforderliche Erlaubnis für ihre Tätigkeit vorweisen. Die Arbeiten wurden durch die Streife untersagt. Zudem wird wegen Verstoßes nach der Gewerbeordnung Anzeige vorgelegt.

Einbruch in Gartenhaus

Im Zeitraum von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Kleingartenanlage Pfaffenäcker ein Gartenhaus aufgebrochen. Ein unbekannter Täter hatte ein Fenster der Hütte aufgehebelt. Bislang konnte der Eigentümer keinen Diebstahlsschaden feststellen. Allerdings hinterließ der Einsteiger am Tatort Kleidungsstücke. Der Sachschaden am Gartenhaus beträgt ca. 150 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion unter Tel.: 09352/8741-0 entgegen.

Einbruch in Vereinsheim

In der Zeit von Dienstag auf Donnerstag warfen Unbekannte das Toilettenfenster des Neustadter FSV Vereinsheimes ein und verschafften sich so Zutritt. Auch hier wurde nach aktuellem Stand nichts entwendet und es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Es wurden diverse Spurenträger sichergestellt, die Rückschlüsse auf den Täter liefern können.

