Mann nach Verkehrsunfall in Lohr leicht verletzt

An der Einmündung der Südtangente in die Westtangente in Lohr am Main kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall. Gegen 07.40 Uhr bog ein 22-jähriger Autofahrer mit seinem VW-Bus dort nach links in die Westtangente ab. Dabei streifte er einen an der Ampelanlage wartenden Wagen und touchierte das Fahrzeug an der Stoßstange hinten links.

Durch den heftigen Anstoß klagte der Fahrer des BMW anschließend über Schmerzen im Nackenbereich. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Meldung der Polizeiinspektion Lohr

Autofahrern hat Probleme und landet bei Gemünden im Graben

Gemünden am Main, Lkr. Main-Spessart. Eine 49-jährige Frau fuhr am Donnerstag um 11.00 Uhr von Ruppertshütten in Richtung Gemünden. Aufgrund gesundheitlicher Probleme geriet sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kam nach ca. 300 Metern im Graben zum Stehen. Hierbei wurde ein Leitpfosten beschädigt. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 2000.- Euro.

Die Fahrerin wurde rein vorsorglich mit dem BRK zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Meldung der Polizeistation Gemünden

Unfallflucht: Marcedes in Bischbrunn angefahren

Bischbrunn, Lkr. Main-Spessart Ein schwarzer Mercedes parkte im Zeitraum vom 10.11.22 14:45 Uhr bis 16:10 Uhr im Bereich des Bischbrunner Friedhofes in der Straße „Im Waldgut“. Als die Fahrzeughalterin zurück zu ihrem Pkw kam, war dieser vorne links an der Stoßstange verkratzt. Der unbekannte Unfallverursacher meldete sich nicht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Marktheidenfeld unter Tel.: 09391/9841-0 in Verbindung zu setzen.

Meldung der Polizeiinspektion Markrheidenfeld

Diebstahl von Kindereinkaufswägen in Karlstadt

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: Bereits am frühen Mittwochmorgen um 01:00 Uhr wurden durch einen bislang unbekannten Täter vom Parkplatz eines Discounters in der Würzburger Straße in Karlstadt insgesamt acht Kindereinkaufswägen entwendet. Diese waren alle aneinander gekettet, jedoch an keiner Sicherungsmöglichkeit angeschlossen. Somit konnte der Täter alle Kindereinkaufswägen als Gespann davon schieben.

Es liegt folgende Täterbeschreibung vor: männlich, ca. 25-30 Jahre alt, 180 cm groß, bekleidet mit weißer Jogginghose und weißen Schuhe sowie eine dunkle Jacke. Der Täter führte zudem ein weißes Trekkingbike mit sich.

Die entwendeten Kindereinkaufswägen konnten am darauffolgenden Tag im Straßengraben an der Bundesstraße in Richtung Eußenheim wieder aufgefunden werden.

Einbrüche in Karlstädter Bürogebäude

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in zwei Bürogebäude im Gewerbegebiet am Hammersteig in Karlstadt eingebrochen. Der bislang unbekannte Täter hatte hierzu jeweils eine Fensterscheibe eingeworfen und gelang so in die Räumlichkeiten. Im Inneren hatte dieser diverse Schränke und Schubladen geöffnet und durchwühlt. Der Täter konnte jedoch nur Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich erbeuten. Es entstand hierbei ein Gesamtsachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Unter Alkoholeinfluss gegen geparkten Mercedes gefahren

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart: Am Donnerstag um 17:40 Uhr konnte ein aufmerksamer Zeuge beobachten, wie ein 62-Jähriger in seinem VW auf dem Parkplatz am Tiefen Weg in Karlstadt rückwärts ausparken wollte und hierbei gegen einen dahinterstehenden Mercedes fuhr. Da der 62-Jährige nicht reagierte, konnte der Zeuge diesen am Weiterfahren hindern und die Polizei verständigen. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Beamten beim 62-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Dieser musste sich im Weiteren einer Blutentnahme unterziehen lassen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.700 Euro.

Hinweise zum Diebstahl der Einkaufswägen sowie den Einbrüchen werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegen genommen.

Meldungen der Polizeiinspektion Karlstadt