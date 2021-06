Mann nach Unfallflucht beiKarlstein-Dettingen von Polizei zurück gebracht

Der 46-jähriger Audi-Fahrer blieb in der Hanauer Landstraße an einem geparkten Saab hängen und beschädigte diesen. Zunächst entfernte sich der Audi-Fahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, konnte jedoch schnell ermittelt werden und kehrte nach Aufforderung an die Unfallörtlichkeit zurück. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.500 .- Euro.

Beim Ausparken anderen Pkw touchiert

Karlstein-Großwelzheim. Eine 53-jährige Ford-Fahrerin blieb am Mittwochnachmittag beim rückwärtigen Ausparken, im Leischesweg, an einem Pkw, Mercedes, hängen. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.000 Euro.

Dreimal Unfallflucht - geparkte Pkws beschädigt und geflüchtet

Geiselbach. Am Mittwochabend, in der Zeit von 18:30 Uhr bis 21 Uhr, blieb ein grau-silberfarbiger Pkw, in der Horbacherstraße (ST2306), an einem geparkten grünen Opel, Astra, hängen und beschädigte diesen. Der Fahrer entfernte sich anschließend ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die genaue Schadenshöhe ist Gegenstand der Ermittlungen.

Alzenau. Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug in den Mühlgärten einen dort abgestellten Pkw, Seat.

Auch hier entfernte sich der Verursacher ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Schaden wird auf ca. 700 Euro beziffert.

Karlstein-Dettingen. In der Zeit von Mittwoch, 10 Uhr bis 10:30 Uhr, blieb ein anderer Verkehrsteilnehmer, auf dem EDEKA-Parkplatz in der Eichendorffstraße, an einem geparkten Pkw, Mercedes, hängen und beschädigte diesen. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 400 Euro.

Zu schnell auf regennasser Fahrbahn

Mömbris - Am Mittwochmorgen befuhr ein 16-jähriger, Leichtkraftrad-Fahrer, die ST2309. Er verlor aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seine Honda und stürzte alleinbeteiligt. Der Fahrer wurde vorsorglich zur weiteren gesundheitlichen Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 500 Euro.

Zwei Fahrradstürze

Alzenau und Karlstein. Am Mittwochnachmittag musste die Polizeiinspektion Alzenau gleich zwei nahezu gleichgelagerte Verkehrsunfälle mit Personenschaden aufnehmen. Zunächst stürzte ein 71-jähriger Pedelec-Fahrer alleinbeteiligt beim Überfahren einer Bordsteinkante im Bereich der Hanauer Straße, Alzenau. Kurze Zeit später ereilte eine 20-jährige Radfahrerin - ebenfalls durch einen Fahrfehler - in Karlstein / Dettingen, Hörsteiner Straße, das gleiche Schicksal.

Beide Radfahrer erlitten leichtere Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung jeweils in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand nur ein geringer Gesamtschaden von ca. 50 Euro.

Vorfahrt missachtet

Kahl. Eine 19-jähriger Mazda-Fahrer fuhr, am Mittwochmorgen, von der Bergwerkstraße aus kommend in die Aschaffenburger Straße ein und übersah hierbei einen von rechts kommende Fahrradfahrerin auf dem dortigen Radweg. Die 18-jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zu einem Zusammenstoß. Der Mazda-Fahrer hätte die Radlerin passieren lassen müssen. Es wurde niemand verletzt, jedoch entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 500 Euro.

Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Alzenau unter der Telefonnummer 06023-944-0 zu melden.