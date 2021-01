Die Beamten nahmen am Tatort auch einen dringend Tatverdächtigen vorläufig fest. Er befindet sich inzwischen auf Antrag der Staatsanwaltschaft und richterliche Anordnung in Untersuchungshaft.

Nachdem die Mitteilung über eine Ruhestörung aus einem Mehrfamilienhaus eingegangen war, machte sich eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt auf den Weg zum Einsatzort im Würzburger Stadtteil Versbach. Die Beamten läuteten an der Wohnung, von der die Ruhestörung ausgegangen war. Da sich Anhaltspunkte ergaben, dass eine Notsituation vorlag und sich ich im Inneren eine verletzte Person befindet, öffneten die Polizisten unverzüglich gewaltsam die Wohnungstür.

In den Räumen befand sich neben dem 23-jährigen Tatverdächtigen der schwer verletzte Wohnungsinhaber im Alter von 44 Jahren. Er lag am Boden, blutete stark und war kaum ansprechbar. Der Rettungsdienst war schnell vor Ort, versorgte den Mann und brachte ihn in ein Würzburger Krankenhaus.

Die Beamten stellten die mutmaßlichen Tatwerkzeuge sicher und nahmen den aus dem Allgäu stammenden 23-Jährigen vorläufig fest, der offenbar in der Wohnung zu Besuch war. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die von der Kriminalpolizei Würzburg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Würzburg geführt werden. Es liegen Hinweise vor, dass beide Männer zum Tatzeitpunkt erheblich alkoholisiert waren.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Beschuldigte am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der gegen den 23-Jährigen die Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags anordnete. Der Mann sitzt inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt ein.