Mann mit Messer bei Streit in Gelnhausen leicht verletzt

Nach ersten Erkenntnissen hielt sich der 24-Jährige kurz nach 2 Uhr mit Freunden dort auf dem Gehweg auf, als eine andere Gruppe Männer hinzukam. Aus dem Gespräch heraus kam es wohl zu Beleidigungen und einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf der Mann aus Gelnhausen eine Stichverletzung erlitt. Er wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Der Täter, etwa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß, Dreitagebart und "Boxerhaarschnitt", und seine Begleiter flüchteten in verschiedene Richtungen. Die Ermittlungen hat die Dezentrale Ermittlungsgruppe Gelnhausen übernommen.

Unfallflucht: Wer kann Hinweise zu schwarzen SUV geben?

Seligenstadt. Schaden von rund 1.300 Euro entstand an einem geparkten Daimler-Benz in der Jahnstraße. Nach ersten Ermittlungen soll ein dunkler SUV mit OF- Kennzeichen am Montag, gegen 19.20 Uhr, beim Vorbeifahren gegen den Daimler-Benz gestoßen sein. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, soll der SUV Richtung Hainburg weitergefahren zu sein.

Die Polizei Seligenstadt ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 06182 89300 zu erreichen.