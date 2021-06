Mann mit Fantasieausweis stellt in Faulbach eigene Kennzeichen her

Als die Streifenbesatzung eintrifft, ist der BMW im Hof des Hauses, wohin der BMW gesteuert wurde, nicht mehr vorzufinden. Offensichtlich war das Fahrzeug in der Garage eingeschlossen worden. Nun entspann sich ein zäher, von völligem unkooperativen Verhalten des 53j-ährigen Mannes geprägter Polizeieinsatz. Der Mann der bei der Identitätsfeststellung einen keltischen Fantasieausweis vorzeigte und keine Fahrerlaubnis besaß, verweigerte die Herausgabe der offensichtlich selbst abgestempelten Kennzeichen. Die Rücksprache mit einer Jourrichterin führte dazu, dass der Pkw zu beschlagnahmen ist. Schließlich gab der Mann klein bei und öffnete die Garage. Der BMW wurde abgeschleppt. Den Mann, der in dieser Hinsicht kein Unbekannter war, erwarten Anzeigen wegen Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Motorradfahrer stürzt

Miltenberg: Am Sonntag um 19.30 Uhr stürzt ein Motorradfahrer in der Breitendieler Straße und zieht sich eine Gehirnerschütterung und Platzwunden zu. Er war zuvor in einer leichten Linkskurve gegen den Bordstein geraten. Der 29jährige wurde zur Behandlung ins Krankenhaus Erlenbach verbracht. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Motorrad nach Panne gestohlen

Eichenbühl. Im Zeitraum zwischen Freitag 23.00 Uhr und Samstag 14.30 Uhr wurde eine an der Staatsstraßen wegen einer Panne liegen gebliebene rote Honda XL500 mit dem Kennzeichen MIL-N54 gestohlen. Der Eigentümer bemerkte den Diebstahl, als er sein defektes Kraftrad abholen wollte. Es gibt keinerlei Hinweise auf einen Tatverdächtigen.

Glasflasche aus fahrendem Auto geworfen

Miltenberg. Am Freitag um 21.30 Uhr meldete ein Autofahrer, dass aus dem Beifahrerfenster eines vor ihm in der Bischoffstraße fahrenden schwarzen Audis eine Glasflasche geworden wurde. Es entstand glücklicherweise kein Sachschaden. Die inzwischen verständigte Polizeistreife konnte den Audi und den stark alkoholisierten Beifahrer im Anschluss in der Brückenstraße antreffen und die Identität des Flaschenwerfers feststellen.

Werkzeug gestohlen

Amorbach. Aus einem Werkzeugcontainer wurde in der Zeit von Mittwoch bis Freitag Werkzeug, welches für die Baustelle an der B47 benötigt wird, entwendet. Es fehlen nun ein Trennschneider und eine Kettensäge der Fa. Stihl im Wert von 1500 Euro.

dasch / Quelle: Polizeiinspektion Miltenberg