Mann missachtet Vorfahrt in Marktheidenfeld und stößt mit anderem Auto zusammen

Der 18-jährige Fahrer eines Audi A 1 befuhr gegen 20:15 Uhr die Echterstraße und missachtete an der Kreuzung zur Baumhofstraße die Vorfahrt der 57-jährigen Fahrerin eines Renault Twingo, die die Baumhofstraße stadteinwärts befuhr und stieß mit ihr zusammen. Es wurde niemand verletzt.

Geparktes Auto angefahren

Marktheidenfeld. Einen Schaden von etwa 5000 € verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer an einem geparkten schwarzen VW Beetle. Der Wagen stand von Dienstagabend, 19:45 Uhr, bis Mittwoch, 05:15 Uhr, auf einem Parkstreifen in der Kreuzbergstraße nahe des Anwesens Nummer 5. Fast über die komplette Länge wurde die Fahrerseite des Beetles verkratzt und eingedrückt. Nachdem weiße Lackrückstände am Fahrzeug vorhanden sind, geht die Polizei von einer Unfallflucht aus.

Wer hat in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld, Tel. 09391/9841-0.