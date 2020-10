Mann missachtet Vorfahrt in Karlstadt

Zum Zusammenstoß zweier Autos kam es am Montag in Karlstadt gegen 06:45 Uhr an der Einmündung der Bodelschwinghstr. in die Würzburger Str. Ein 59-jähriger Fahrer eines Opel Vivaro hatte dort beim Einbiegen in die Würzburger Str. den dort in Richtung Stadtmitte fahrenden Wagen einer 42-jährigen Frau übersehen. Bei dem Verkehrsunfall wurde die Frau leicht verletzt und von einem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von ca. 16000.- Euro.

sob/Polizei Karlstadt