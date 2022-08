Mann legt Steine auf Mosbacher Straße

Eine Zeugin meldete der Polizei gegen 2.45 Uhr, dass ein Mann, teils faustgroße Steine auf der Neckarelzer Straße verteilen würde. Die Polizei konnte schließlich mehrere Steine auf Höhe eines Schnellrestaurants und im Bereich einer dortigen Tankstelle feststellen. Bei einer eingeleiteten Fahndung konnte eine Streife einen 61-Jährigen, auf welchen die Personenbeschreibung zutraf, antreffen. Ermittlungen ergaben schließlich, dass es sich bei ihm um die gesuchte Person handelte. Verkehrsteilnehmern wurden wohl nicht geschädigt. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr rechnen.

Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Mosbach. Eine bislang unbekannte Person beschädigte am Montagmittag ein Auto in Mosbach und entfernte sich anschließend. Eine 59-jährige Halterin eines Audi S1 parkte ihr Fahrzeug gegen 13.20 Uhr auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Hauptstraße ab. Als diese wieder zu ihrem Auto zurück kam, stellte sie fest, dass die linke hintere Fahrzeugseite beschädigt wurde. Es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Der Unfallverursacher gab sich nicht zu erkennen und meldete sich auch nicht bei der Polizei.

Das Polizeirevier Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche den Unfall beobachten konnten sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

Buchen. Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag das Auto einer 23-Jährigen in Buchen und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Die Frau hatte ihren Audi A3 auf einem Mitarbeiterparkplatz einer Bank in der Zeit von 8 Uhr - 16.15 Uhr in der Walldürner Straße abgestellt. Der Schaden am hinteren linken Kotflügel beträgt rund 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Buchen nimmt Hinweise von Zeugen des Unfalls unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Adelsheim. Das Polizeirevier Buchen sucht nach einer Unfallflucht am Dienstagmorgen in Adelsheim Zeugen. Ein 60-jähriger Halter eines Mercedes Vito hatte seinen Kleintransporter gegen 9.15 Uhr auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Unteren Austraße abgestellt. Als er eine viertel Stunde später wieder zu seinem Fahrzeug kam, war dieses am rechten hinteren Kotflügel beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten sich beim Polizeirevier Buchen, unter 06281 9040, zu melden.

Quelle: Polizei Heilbronn/lady