Mann lässt auf Flucht Fahrrad liegen in Kleinheubach

Die Person ließ bei Erkennen des Streifenwagens sein Fahrrad in einer Wiese zurück und flüchtete zu Fuß am Bahnhof über die Gleise und konnte nicht mehr angetroffen werden. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Pedelec-Damenrad, der Marke Prophete, Farbe grün (nicht identisch mit dem entwendeten Pedelec in Laudenbach). Auf dem Gepäckträger lag eine rote Sportjacke und eine blaue Schildmütze. Hier bittet die Polizei, dass sich der Eigentümer meldet und selbstverständlich, gegen Eigentumsnachweis, sein Fahrrad abholen kann.

Fahrraddiebstahl: Laudenbach

Im Mühlweg wurde in der Zeit zwischen 11.06.2020 und 23.06.2020 ein versperrtes Damen-Pedelec entwendet. Es handelt sich hierbei um ein grünes Elektro-Bike des Herstellers Prophete, Typ Navigaror City Expeditio im Zeitwert von circa 930 Euro. Besonderheit des Fahrrades: es war eine organgefarbene Klingel angebracht.

Aus gegebenem Anlass warnt die PI Miltenberg erneut vor zwei, eigentlich bekannten Betrugs-Maschen:

Derzeit existieren wieder sehr viele Fake-Shops im Internet. Gehäuft kaufen Geschädigte im Internet Waren (derzeit sind offensichtlich Swimming-Pools sehr gefragt), überweisen den geforderten Betrag auf ein ausländisches Konto und erhalten die Ware nicht. Tipp ihrer Polizei: Bevor Sie eine Bestellung im Internet tätigen, erkundigen Sie sich über den Webshop. Dies ist möglich bei den einschlägigen Warnseiten z.B. über www.auktionshilfe.info<http://www.auktionshilfe.info> oder www.verbraucherschutz.com<http://www.verbraucherschutz.com> (Warnungsticker). Hier kann man sowohl nach dem Webshop als auch nach der IBAN suchen. Im Zweifelsfall fragen Sie gerne auch bei ihrer zuständigen Polizeidienststelle nach.

Die zweite Betrugsmasche betraf bisher hauptsächlich kleinere Betriebe, jetzt jedoch offensichtlich auch Vereine. Die Betrüger schicken an den Kassenwart des Vereins (Kontaktdaten werden durch Vereine auf ihrer Homepage veröffentlicht) eine E-Mail und verlangen eine Überweisung auf eine ausländische IBAN. Hierbei wird als Absender die E-Mail-Adresse des Vorstands angezeigt, die tatsächliche E-Mail-Adresse ist erst sichtbar, wenn man die Details einblendet. Die E-Mail erweckt also den Eindruck als würde sie vom Vorstand des jeweiligen Vereins stammen. Sollten Sie eine derartige E-Mail erhalten kontaktieren Sie den vermeintlichen Absender bevor Sie eine Zahlung tätigen.

Auf jeden Fall ist bei Geldtransfer auf ein ausländisches Konto immer Vorsicht geboten.