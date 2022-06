Mann kracht auf A45 bei Alzenau betrunken mit VW in Heck eines LKW-Aufliegers

Am 17.06.2022 gegen 01.30 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit seinem VW auf der BAB A45, Fahrtrichtung Aschaffenburg. Offenbar ungebremst fuhr der 24-jährige auf Höhe der Anschlußstelle Alzenau-Mitte in das Heck eines Aufliegers, eines in gleicher Richtung fahrenden Lkw's. Der Grund dürfte die Alkoholisierung des Fahrers gewesen sein. Hier konnte ein Wert von 0,99 mg/l (1,98 Promille) gemessen werden. Der Pkw- Fahrer wurde leicht verletzt und mußte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Führerschein wurde sichergestellt. Am Pkw entstand ein massiver Frontschaden in Höhe von ca. 6.000.- Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und mußte abgeschleppt werden. An dem Auflieger wurde der Unterfahrschutz abgerissen, konnte allerdings mit Polizeibegleitung zur nächstgelegenen Werkstatt geleitet werden. Der Sachschaden beträgt ca. 4.000.- Euro. Die freiwilligen Feuerwehren aus Alzenau und Karlstein unterstützen bei der Reinigung und Absicherung der Unfallstelle. Die BAB A45 war für ca. 1 Stunde in Fahrtrichtung Aschaffenburg gesperrt.

Angetrunken mit Transporter unterwegs

Bessenbach. Am 16.06.2022 gegen 23.25 Uhr wurde auf der BAB A 3, Fahrtrichtung Passau/Linz, an der Anschlußstelle Bessenbach/Waldaschaff, ein serbischer Kleintransporter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Der anschließende Test ergab einen Wert von 0.45 mg/l (0,9 Promille). Nach Zahlung einer Gelbuße in Höhe von 500.- Euro und einer Übernachtung auf einem Parkplatz, durfte der 46-Jährige seine Fahrt in der Früh nüchtern fortsetzen.

Schönes Wetter sorgt für vermehrt Wassersport

Aschaffenburg. Am 16.06.2022 nach Einbruch der Dämmerung konnten mehrere Wassersportler mit ihren Sportbooten bzw. Stand-Up-Paddeling-Boarden auf dem Main festgestellt werden. Diese waren nicht bzw. nicht vorschriftsmäßig beleuchtet. Die Weiterfahrten wurden aus Gründen der Gefahrenabwehr unterbunden und die Betroffenen zum sicheren Ufer bzw. Hafen geleitet.

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach