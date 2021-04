Mann in Sailauf angegriffen und leicht verletzt - Zeugen gesucht

Der Täter fuhr mit einem schwarzen Pkw Daimler Chrysler vor das Wohnanwesen des 41-Jährigen. Offenbar war der Fremde interessiert am Kauf eines abgemeldeten Pkw. Als der Sailaufer den Verkauf verneinte, wurde er von dem unbekannten Täter zu Boden geschubst und anschließend mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Im Anschluss flüchtete der Täter mit einer weiteren männlichen Person im Pkw Daimler in Richtung Weyberhöfe. Der 41-Jährige wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach dem Täter, der wie folgt beschrieben wurde: Der Mann war circa 30 Jahre alt und 185 Zentimeter groß, sowie in etwa 100 Kilogramm schwer. Zudem entsprach der Täter einem osteuropäischen Erscheinungsbild und trug einen Vollbart.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

Randale an Jugendheim - Zeugen gesucht

Aschaffenburg. Ein unbekannter Täter randalierte im Zeitraum von Freitag, 16 Uhr bis Montag, 10 Uhr am Jugendheim in der Hockstraße. Hierbei beschädigte der Täter eine Fensterscheibe und drückte zudem ein anderes Fenster aus den Scharnieren. Zudem wurde ein Mülleimer niedergebrannt. Offenbar kam es bereits übers Osterwochenende vom 02. bis 05.04.2021 zu Beschädigungen. Der Täter verursachte Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Unbekannter sticht Loch in Motorhaube

Aschaffenburg. Im Zeitraum vom 10. bis zum 16.04.2021 versah ein unbekannter Täter die Motorhaube eines Pkw Audi mit einem Loch. Dieser stand in der Ernsthofstraße geparkt und wurde somit in Höhe mehrerer hundert Euro beschädigt. Tatmittel war offenbar ein spitzer Gegenstand, ähnlich einem Schraubendreher.

dasch / Quelle: Polizeiinspektion Aschaffenburg