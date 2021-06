Mann in Partenstein fährt mit 1,16 Promille Auto

Grund für die Kontrolle war eigentlich, weil der Seat Fahrer den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Als der Mann aus seinem Fahrzeug stieg, wurde ein unsicherer Gang festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 1,16 Promille. Die Weiterfahrt des 58-jährigen Fahrers wurde unterbunden.

Gebäude beschädigt

Partenstein. Am Donnerstagmorgen vernahm ein Hauseigentümer in der Hauptstraße einen lauten Schlag. Im Anschluss musste er feststellen, dass die Kupferverkleidung des Dachvorsprungs an seinem Anwesen beschädigt wurde. Der Unfallverursacher war nicht mehr vor Ort und kam seinen Pflichten als Verkehrsteilnehmer nicht nach.



Der Verursacher ließ einen Teil seines Außenspiegels zurück. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Daimler Chrysler. Die Anstoßhöhe liegt bei circa 240 cm. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500,00 Euro.

Motorhaube verkratzt

Lohr. Am Mittwochnachmittag wurde in der Bahnhofstraße ein Pkw beschädigt. Der Täter verkratzte die Motorhaube des geparkten schwarzen Audis.

Der Sachschaden wird auf circa 500,00 Euro geschätzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 09352/8741-0 bei der Polizeiinspektion Lohr a. Main zu melden.